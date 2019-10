FC Groningen-fysio hoopt Groningers pijn te doen als speler van Harkemase Boys

'Je merkt het aan alles. Helemaal deze week, na de wedstrijd van zaterdag. Ik krijg heel veel opmerkingen van spelers, de hoofdtrainer, stafleden. Iedereen volgt het. Dat maakt het voor mij alleen maar mooier, zodat ik er in de dagen naartoe ook alleen maar van kan genieten', aldus Renken.

'Blijf jij even buiten?'

Hoewel Renken in het verleden als speler de jeugdopleiding van FC Groningen doorliep en momenteel dus werkzaam is bij diezelfde club, wordt hij in aanloop naar de wedstrijd toch een beetje buitengesloten bij de FC.

'Aan het eind van de ochtend loop ik wel eens langs de fysio's van het eerste, en nu zeggen ze wel: 'Ja Jesse, blijf jij even buiten de kamer. We bespreken het wel op de gang deze keer.'

'Dat is natuurlijk op een leuke manier, maar misschien dat ze onbewust toch wel zoiets hebben van: we moeten toch wel een beetje gesloten blijven. En dat maakt het bijzonder en leuk.'

'Honderd procent Harkema'

Dan is het de vraag voor welke club hij woensdagavond het meeste is.

'Als ik hier loop, dan wil ik alles voor FC Groningen doen. Maar als ik op het veld sta, dan heb ik maar één logo op mijn borst, en dat is toch dat van Harkema, dus daar ga ik dan ook voor. In procenten uitgedrukt? Honderd procent Harkema, nul procent FC Groningen.'

'1-0'

Renken, die als verdediger nog wel eens scoort voor Harkemase Boys en daar ook de strafschoppen neemt, heeft al wel een scenario voor ogen.

'Ik denk dat wij lang in de wedstrijd moeten blijven. Zorgen dat we geen tegengoal krijgen in het begin. Dan maken wij zeker een goede kans. Zij moeten, wij niet. En wij gaan absoluut kansen krijgen, daar ben ik van overtuigd. Als we dan op 1-0 staan na het laatste fluitsignaal, dan is dat genoeg.'

'Op zoek naar handen'

'Ik zei al tegen onze aanvallers: Jullie moeten gewoon opportunistisch zijn en op zoek gaan naar wat handen en voeten, en een beetje de scheids mee hebben. Als ik dan een penalty mag nemen, en die zit er dan in? Ja, dat zou helemaal het perfecte scenario zijn.'

FC Groningen Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via Radio Noord. Harkemase Boys - FC Groningen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker en Martin Drent doen verslag vanuit sportcomplex De Bosk. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Lees ook:

- Doelman Hoekstra debuteert in bekerduel met Harkemase Boys