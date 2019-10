Rondje Groningen: Hoezo was het niet saai op school in Daam?

Vooroordelen over het 'saaie' Oost-Groningen, een bijzondere Kromo-training en kedeng, kedeng, de werkzaamheden aan het spoor tussen Stad en Leeuwarden in beeld. Dit en meer in dit Rondje Groningen.

1) In sneltreinvaart

In de herfstvakantie is volop gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. En als je dat in een notendop verpakt, ziet dat er zo uit:

2) Frisse ochtend

Maar natuurlijk wel heel mooi.

3) Typisch Bellingwolde

Een groep inwoners uit Bellingwolde is de afgelopen periode gevolgd door een televisieploeg van het programma Typisch. In de week van 11 november is het resultaat te zien op NPO2. De trailer ziet er zo uit:

4) Ehhhh

Over Oost-Groningen gesproken. Wat een wonder dat het toch nog leuk was om in Appingedam op school te zitten.

5) Inbrekers

Een reminder van de politie.

6) Goud bezig

Ondertussen is Kromo volop in training. Een bijzondere training.

7) Sportmarketing

Website GeenStijl wil bioscoop Pathé een hart onder de riem steken. Met een rondje Groningen.

8) Milo & Lana

Voorleesbezoek voor zieke kinderen in het UMCG.

9) Stukkie dichterbij

Scheelt de boeren en de bouwers benzine.

