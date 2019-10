Kranen, shovels en bestelbussen vullen Malieveld voor bouwprotest; minister doet weinig toezeggingen (update)

Ook vanuit Groningen zijn bouwers naar Den Haag gekomen. Albert Wieringa van Koko Verhuur in Westerbroek is dinsdagavond al vertrokken en heeft in de Hofstad overnacht.

Weinig toezeggingen, maar goede sfeer

Wieringa houdt zich vooral bezig met het verhuren van rijplaten aan bouwbedrijven. 'Als zij stilstaan, doen wij dat ook', legt hij uit.

Minister Carola Schouten heeft de actievoerders op het Malieveld toegesproken. Volgens haar gaat Nederland 'niet op slot' en kunnen bouwprojecten doorgaan. Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen door milieunormen.

'We zorgen ervoor dat jullie ook aan de slag blijven', verzekerde Schouten. Ze wees erop dat de verlening van vergunningen weer op gang is gekomen. Een deel van de actievoerders floot haar echter uit.

Wieringa baalt dat de minister niet meer toezeggingen heeft gedaan. 'Maar de sfeer is goed', zegt hij. 'We zijn hier gekomen voor een goed doel: het land weer in beweging zetten.'

Lange stoet

Woensdagmorgen liepen de wegen naar Den Haag vol. Vanuit Kerkrade waren bijvoorbeeld tien voertuigen vertrokken en af en toe kwam daar een sliertje voertuigen bij. Verslaggever Matthijs Holtrop reed mee in de stoet.

'Voorop rijden een paar trekkers en daar achter rijdt divers materieel: kranen, shovels, vrachtwagens en bestelbussen. Er wordt flink getoeterd', vertelde Holtrop.

'Voor de stoet rijdt geen verkeer, maar erachter zit een rij auto's van vele kilometers. De colonne rijdt nu nog 40 kilometer per uur, maar na Utrecht gaan we 25 kilometer per uur rijden', zei Holtrop. 'Het is een fraai gezicht, als je niet in de file staat.'