Opsporen uitkeringsfraude levert Westerwolde tonnen op

En dit jaar is er meer dan een ton teruggestort op de bankrekening van de gemeente: 'Het heeft in ieder geval nu al meer dan 111.000 euro opgeleverd', vertelt wethouder Giny Luth. Er worden niet alleen fraudeurs opgespoord, maar er wordt ook bekeken of inwoners recht hebben op bepaalde uitkeringen.

Winst

Het bedrag dat daaraan wordt uitgegeven is vele malen lager dan de winst. Alles bij elkaar opgeteld geeft de gemeente 'de komende jaren 239.000 euro per jaar minder uit', zegt wethouder Luth.

De proef is in juli vorig jaar gestart en de bedoeling is dat deze methode ook de komende drie jaar doorgaat. Daarvoor is zestigduizend euro per jaar vrijgemaakt.

'Noem het een soort onderhoudsabonnement. We gaan jaarlijks het bestand screenen', vertelt Luth. De gemeente gaat dat overigens niet zelf doen, maar huurt daarvoor een speciaal bureau in.