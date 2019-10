Groningse bouwers niet massaal naar Den Haag: 'Het werk gaat door'

Zo zou werkgeversorganisatie Bouwend Nederland met twee bussen naar Den Haag gaan. Maar die werden dinsdag op het laatste moment geannuleerd, omdat ze lang niet vol zaten.

'Dat had ook wel een beetje te maken met de route die de bussen zouden rijden. Mensen gaven de voorkeur aan eigen vervoer of ze carpoolen', zegt regiomanager Sander Wubbolts van Bouwend Nederland regio Noord.

Doorwerken

Hoewel hij de indruk heeft dat er 'best veel' noorderlingen naar de Hofstad zijn om te demonstreren, begrijpt hij goed dat veel bouwbedrijven ook gewoon doorwerken.

'De stikstof- en PFAS-regels vormen een groot probleem, en dat leeft ook zeker in de sector. Maar Den Haag is vanuit Groningen best ver, het kost je gewoon een hele werkdag. En het werk gaat door. Bouwbedrijven hebben het altijd druk in deze periode van het jaar. Veel werken moeten voor de Kerst worden afgeleverd. Datzelfde zie je altijd voor de bouwvak', verklaart Wubbolts.

Ook speelt mee dat het bouwprotest, ondanks de medewerking van de vakbonden, niet geldt als een formele stakingsdag. 'Onze leden hebben wel sympathie voor de actie, maar willen het werk wel door laten gaan.'

Drukte moet blijven

Dat zegt ook financieel directeur Henk Schipper van Bouwbedrijf Kooi in Appingedam. Samen met een collega is hij aanwezig op het Malieveld. Maar het personeel van zijn bedrijf staat gewoon op de bouwplaats, zegt hij.

'Ik ben hier als vertegenwoordiger van het bedrijf en als bestuurslid van Bouwend Nederland afdeling Groningen. Door hier te zijn geven we een signaal af. Maar het is ook belangrijk dat het werk gewoon doordraait', stelt Schipper.

'We hebben het op dit moment hartstikke druk. Dat moet zo blijven, daarom staan we hier. Maar de politiek draait het bouwsector nu de nek om. Het ministerie had eerst gewoon onderzoek moeten doen, en dan pas normen stellen.'

Niet te repareren

Schipper is gematigd tevreden met de toezegging van minister Carola Schouten, die vanochtend aangaf dat het kabinet maatregelen neemt om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen door de aangescherpte milieunormen.

De bewindsvrouw wees erop dat er weer vergunningen worden verleend aan kleine en middelgrote projecten. 'We zijn blij dat het kabinet maatregelen treft. Maar de schade van het stilleggen van bouwprojecten is niet meer te repareren', meent Schipper.

Schouder aan schouder

Hij zegt te genieten van het massale protest op het Malieveld, ook al ziet hij weinig Groningers om zich heen.

'Het is hier heel druk, er zijn werkgevers én werknemers uit alle windstreken. Meestal staan wij bij dit soort manifestaties tegenover elkaar. Het mooie is dat wij nu schouder aan schouder staan. Die saamhorigheid is mooi om te zien. Vandaag moeten we er met zijn allen voor zorgen dat we morgen nog werk hebben.'

Lees ook:

- Kranen, shovels en bestelbussen vullen Malieveld voor bouwprotest; minister doet weinig toezeggingen