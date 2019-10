Boek verschenen over Groninger tradities, die soms helemaal niet zo Gronings zijn

In het boek brengt Hillenga de meest uiteenlopende producten en tradities - van Groninger koek tot poffert en van het Grönnens Laid tot de Garnalenkoningin - bijeen. De auteur probeert zoveel mogelijk de oorsprong hiervan te verklaren.

Nederlandse tradities

Hillenga kwam op het idee voor het boek nadat er in 2010 een boek verscheen over honderd Nederlandse tradities.

'Daar komt Groningen helemaal niet in voor, Friesland wel drie keer. Toen dacht ik: er moet toch wel iets typisch Gronings te vinden zijn. Ik ging voor 101 tradities. Bijvoorbeeld de Groninger koek, de massé, de droge worst, de poffert, het Peerd van Ome Loeks, de vlag en het volkslied. Een aantal feesten heeft ook een typisch Groninger invulling', vertelt hij in Noord Vandaag.

Dieren

Hillenga's favoriet? 'Ik vind de Groninger dieren altijd wel leuk. De blaarkop, de Groninger meeuw, de Groninger slenkduif, het Groninger paard.'

'Het aardige van die dieren is dat ze karaktereigenschappen toegedicht krijgen die ook in het Grönnens Laid zitten. Doar woont de dege degelkhaaid. Het zijn altijd rustige, sobere en werkwillige dieren. Of dat toeval is of projectie, weet ik niet', zegt hij.

Ander beeld

Ook leuk is dat het boek leidt tot een ander beeld dan je als lezer verwacht. Veel van datgene wat we in eerste instantie zien als eeuwenoude gewoonten en gebruiken, blijken in tweede instantie verzonnen of kunstmatig te zijn.

In Kloosterburen en Ter Apel wordt bijvoorbeeld niet carnaval gevierd omdat daar in de middeleeuwen kloosters stonden, wat vaak wordt gedacht. Volgens Hillenga voerde een caféhouder die uit het zuiden van het land kwam, het in de jaren '60 in Kloosterburen in omdat hij meer klandizie wilde. En in Ter Apel organiseerde een kapelaan uit Brabant het feest voor werknemers van de Philips-fabriek.

Kraantjespot

Ook de tinnen kraantjespot, die lange tijd werd gezien als een typisch Groninger stukje cultuur, is niet echt Gronings, stelt Hillenga. 'Koffie is natuurlijk een koloniaal product, het komt uit Zuid-Amerika. Maar aan het eind van de negentiende eeuw zitten er een stuk of twintig koffiehandels, -branderijen en -expediteurs in de stad Groningen. De koffie-industrie wordt heel belangrijk, en daarmee wordt ook die pot een symbool voor Groningen.'

'In 1903 is er een wereldtentoonstelling in Groningen waar ook een tien meter hoge kraantjespot staat, die veel indruk maakt. Het gaat bij de Groninger koffietafel horen: kroantjespot mit kouke. Als iemand van het koninklijk huis hier komt, krijgt-ie een mooi beschilderde kraantjespot. Zelfs toen Milko Djurovski in 1993 terugging naar Macedonië nadat hij bij FC Groningen speelde, ontving hij een kraantjespot. Met het advies om hem niet te vullen met cognac', lacht Hillenga.

Inmiddels is de kraantjespot helemaal uit: 'Ik hoorde van een kringloopwinkel dat goedkope exemplaren nu gewoon worden omgesmolten.' Niemand die het nog ziet als icoon van de Groninger cultuur. Hillenga vindt het niet erg: 'Tradities komen en gaan, veranderen of krijgen een andere invulling.'