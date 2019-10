Hanzehogeschool ziet concurrent NHL Stenden hoger scoren

De Hanzehogeschool in Groningen staat in de Keuzegids 2020 een plekje lager dan vorig jaar.

De instelling staat nu op de vierde plek van grote Nederlandse hogescholen. Vorig jaar deelde de hogeschool de derde plek met NHL Stenden, maar die hogeschool (in onder meer Leeuwarden) is verder uitgelopen. Bovenaan staat het Brabantse Avans, gevolgd door Windesheim in Zwolle.

Geen nieuwe NSE

Hogescholen werkten dit jaar niet mee aan de uitvoering van de zogenoemde Nationale Studenten Enquête (NSE), omdat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van data niet voldoende zou zijn. De Keuzegids baseerde zich dit jaar daarom op het oordeel van studenten zoals ze dat in 2019 gaven. De gids heeft voor dit jaar wel het accent verlegd; dit jaar ging het om de antwoorden over de haalbaarheid van de studie in plaats van over de contacturen.

Het oordeel is verder gebaseerd op de mening van experts en de prestaties van de hogescholen, zoals het aantal studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt.

Hanze en NHL stenden gelijk

De Hanzehogeschool scoort goed qua aantal topopleidingen; de school laat weten met negentien topopleidingen het grootste aantal van het land te hebben. Navraag leert dat ook NHL Stenden negentien van zulke 'best scorende' opleidingen heeft. Bij de Hanzehogeschool werden in totaal 46 opleidingen beoordeeld; bij NHL Stenden waren dit er 68.

In totaal zijn er 181 van deze best scorende opleidingen in Nederland. De Hanzehogeschool scoort ondermeer met bio-informatica, mondzorgkunde en logopedie.

Nieuw dit jaar is de ranglijst van associate degree-opleidingen. Dit zijn tweejarige opleidingen die tussen mbo en hbo-bachelor niveau in zitten.Van de acht hogescholen die onderdeel uitmaken van deze ranglijst staat de Hanzehogeschool op een tweede plek.

Lees ook:

- Hanzehogeschool heeft plannen voor extra miljoenen klaar