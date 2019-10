Feest in Middelstum: kinderen gaan naar bevingsbestendig kindcentrum

Het nieuwe kindcentrum in Middelstum is woensdag officieel geopend. In het aardbevingsbestendige gebouw zitten twee basisscholen, een kinderopvang en de bibliotheek.

Het is het derde aardbevingsbestendige kindcentrum in de gemeente Loppersum. Vlak voor de zomer was de nieuwe school in Loppersum klaar en begin deze maand die in Stedum.

Eiland

Het kindcentrum in Middelstum is gebouwd op de locatie van de vroegere mavo. Het wordt omringd door water en het gebouw had vroeger slechts één ontsluitingsweg, waardoor het doet denken aan een eiland. Omdat de scholen nu veel samenwerken, heet het kindcentrum WIJland.

Meer staal

In het gebouw zitten dikke, schuine pilaren van staal. Daardoor kan de constructie tijdens aardbevingen meebewegen. Ook zit er meer staal in de fundering. Op deze manier moet er nauwelijks schade ontstaan.

Ook buitenles

De meeste lokalen hebben niet alleen een deur naar de gang, maar ook naar buiten. Volgens wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) was dat een nadrukkelijke keuze van de school: 'Daardoor kun je de lessen van binnen en buiten aan elkaar koppelen.'

Gasloos

Het kindcentrum is vrijwel helemaal energieneutraal. Op het dak staan zonnepanelen en de school wordt verwarmd met aardwarmte. Daardoor heeft het gebouw geen gas nodig. 'Daar ben ik blij om, want een van onze volgende doelen is om de gemeente Loppersum van het aardgas af te krijgen', zegt Schollema.

De bouw van de kindcentra in Middelstum, Loppersum en Stedum en de versterking van de andere scholen in de gemeente kost in totaal bijna achttien miljoen euro.

