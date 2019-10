'Als het meezit mag Geuko morgen naar huis, maar hoe regelen we een ambulance?'

En dat schijnt nog niet zo eenvoudig te zijn.

Oud ziekenhuis

Geuko is tijdens een vakantie in Duitsland plotseling achteruit gegaan. ''s Avonds rond etenstijd voelde hij zich niet lekker', vertelt vader Gert Jan. Het zuurstofgehalte in het bloed van Geuko klopte niet en de doktersdienst werd gebeld, maar die kwam niet opdagen. Gert Jan belde 112 en na twintig minuten arriveerde een ambulance.

Geuko kwam terecht in een oud Duits ziekenhuis. Gert Jan: 'Ze hadden daar niet eens beademingsapparatuur en dus zijn we 's nachts om twaalf uur nog naar een ander ziekenhuis gestuurd.' Dat staat in Göttingen.

Geuko uit Winschoten heeft een zeldzame, polio-achtige ziekte. Wereldwijd zijn er maar een paar kinderen die deze ziekte hebben. Het jongetje kreeg landelijke bekendheid door deelname aan het tv-programma 'Je Geld of mijn Leven'.

Niet in het basispakket

Inmiddels is Geuko zo ver opgeknapt dat hij mogelijk morgen naar huis mag, maar er is nog geen ambulance geregeld. 'We hebben het noodnummer achterop ons zorgpasje gebeld, maar dit blijkt niet in ons basispakket te zitten', zegt vader Gert Jan. 'We hebben uitgelegd dat wij een speciale regeling hebben met de verzekeringsarts, maar het is nog niet voor elkaar.'

Zorgen

Ondertussen maakt vader Gert Jan zich ernstig zorgen over Geuko. 'Zijn rolstoel kan hier niet zijn en dus ligt Geuko de hele dag in bed. Hij krijgt niet de juiste voeding en ook geen fysiotherapie, waardoor hij verzwakt.'

Zelf heeft Gert Jan zes nachten op een campingstoeltje moeten slapen en heeft hij zeven dagen niet kunnen douchen. 'Ik voel me net een zwerver', zegt hij.

