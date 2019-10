Sportwethouder Jongman blijft achter bezuinigingen staan

De wethouder spreekt over de 'ontzettend grote bezuinigingswolken' van 35 miljoen euro, die de gemeente 'boven zich heeft hangen'. 'Dus alle heilige huisjes zijn weg. En is dit leuk? Nee.'

Trainingsveldkorting

Eén van de bezuinigingen die de gemeente gaat doen op sportgebied is dat de zogenoemde 'trainingsveldkorting' vervalt.

'Op sommige velden, ik noem het knollenvelden, kan bijvoorbeeld met slecht weer niet worden gespeeld of getraind. Om de clubs daarvoor te compenseren, was die korting in het leven geroepen', zegt Jongman erover.

Kunstgras

'Maar', zegt Jongman, 'we investeren op dit moment veel in kunstgras. We gaan bovendien veel kunstgras vervangen, ook in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. Dus vinden we dat we die korting niet meer kunnen toepassen: immers hebben meer clubs straks kunstgras en kunnen ze blijven trainen, ook als het slecht weer is.'

Ook op kunstgras bezuinigd

Saillant detail is dat ook op de kunstgrasvelden bezuinigd gaat worden. Behalve plannen voor investeringen, die Jongman komende week aan wil kondigen, gaat de afschrijvingstermijn voor de velden omhoog.

'We hopen inderdaad een ton te bezuinigen door de afschrijvingstermijn te verhogen naar twaalf jaar. Dat doen we omdat de kunstgrasvelden steeds beter worden, en het risico dat een veld wordt afgekeurd wordt er niet noemenswaardig groter door.'

Wordt sport een luxe-artikel?

'Sport wordt een luxe-artikel', zei voorzitter Bram Reudink van de Sportkoepel Groningen afgelopen week in een reactie op de extra kosten voor sportverenigingen.

Jongman is het daar niet mee eens, en vergelijkt de extra kosten met het kopen van nieuwe voetbalschoenen. 'Als ik ieder jaar nieuwe voetbalschoenen moet kopen voor mijn kinderen, zijn die ook ieder jaar duurder. Dan denk ik: blikje, moet ik dit nu betalen voor deze schoenen?'

Sport bereikbaar voor iedereen

'Ik wil heel graag dat sport bereikbaar blijft voor iedereen', zegt Jongman. 'Daarom blijven er onder andere kortingen bestaan voor senioren en jeugd.'

'Maar in alle bezuinigingsafwegingen die wij als college moeten maken vind ik dat de trainingsveldenkorting niet meer gerechtvaardigd is nu het aantal kunstgrasvelden gaat groeien.'

