Groningers uitgedaagd voor roeirace tegen Friezen: 'Ze zijn gewaarschuwd'

De Groninger roeivereniging De Hunze is uitgedaagd voor een roeiwedstrijd door de Friese zustervereniging Wetterwille in Leeuwarden. Op zondag 10 november roeien ze tegen elkaar in hartje Leeuwarden, net als vroeger.

Nieuw leven ingeblazen

In de jaren '20 en '30 werd het heroïsche gevecht jaarlijks gehouden, maar de klad kwam erin tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1944 hield de wedstrijd op.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Friese vereniging wordt de race dit jaar nieuw leven in geblazen.

Oude vetes uitvechten

Voorzitter Maarten van Messel van De Hunze werd hiervoor in augustus hoogstpersoonlijk per brief uitgedaagd door de Leeuwarder roeivereniging.

Die handschoen nam hij graag op, zegt hij. 'We leven er met veel enthousiasme naartoe. Er is niks mooiers dan oude vetes met de Friezen op sportief terrein uit te vechten.'

Grote happening

De bootrace tussen beide rivalen leefde vroeger sterk. De Friese organisatie dook onlangs in de archieven en zag op foto's dat het destijds een grote happening was. Er stonden wel 5.000 mensen te kijken.

Zoveel publiek verwacht organisator Harald van Beilen nu niet langs het 800 meter lange traject aan de Emmakade in Leeuwarden. 'Maar er is veel publiciteit aan gegeven. We rekenen toch zeker op paar honderd man langs de kant.'

Boatrace begon ook als uitdaging

De Friese organisatie hoopt stiekem dat de race uitgroeit tot een nieuwe traditie, een soort 'Oxford-Cambridge' tussen beide noordelijke hoofdsteden.

Van Messel moet lachen als hem wordt gevraagd of hij als voorzitter van de De Hunze ook droomt van Boatrace-achtige toestanden: 'Nou ja, dat is ook een traditie die ooit met een uitdaging begonnen is. Je weet nooit waar zoiets toe kan leiden. Maar ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd.'

Potje 'rukken' (aan de roeispanen)

Een kleine veertig roeiers van De Hunze gaan binnenkort de strijd met de Friezen aan, in verschillende wedstrijdjes. Er wordt onder meer gevaren in achten, tweeën en dubbel-vieren. Wie er gaat winnen? 'Groningen natuurlijk!', klinkt het resoluut.

Of Van Messel zelf ook meedoet? 'Jazeker! We hebben een veteranen-acht hier. Daar krijgen we wel voldoende mensen voor om tegen de Friezen even een potje te rukken. De Friezen zijn gewaarschuwd!'

De brief waarmee de Groningse roeiers werden uitgedaagd (Foto: Willem Vermeltfoort/Omrop Fryslân)