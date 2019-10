Een maand niet roken: is het de Groningers gelukt?

Officieel kwam Stoptober op 28 oktober al tot een einde, maar het niet-roken gaat als het goed is door. Een maand geleden spraken we met drie Groningers die de sigaret in de ban deden. Kunnen zij de verleiding weerstaan?

'Ik heb het volgehouden! Echt onvoorstelbaar', vertelt Mariska Otto. Dit was haar vijfde poging. 'Ik ben helaas wel aangekomen.' Ook Rianne van Breugel kan tevreden terugkijken. 'Het is me gelukt!'

Voor Ivo Slagter was Stoptober niet zo succesvol; al in de eerste week greep hij weer naar de sigaret. 'Geef de schuld maar aan FC Groningen', vertelt hij lachend. 'In de euforie over de winst tegen RKC Waalwijk kon ik het roken niet weerstaan. Het ging mis toen ik een pilsje pakte.'

Playlist met rustgevende muziek

Volgens Debby Prijs, woordvoerder van Stoptober, houdt driekwart van de deelnemers het vol. 'Dit hebben we eerst zelf onderzocht en vervolgens hebben we dit in 2017 ook door het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam uitgebreid laten onderzoeken. 'Het aantal 'stoppers' is heel constant.'

Stoptober 2019 is inmiddels afgelopen, maar de begeleiding blijft. 'Op de app krijg je de vraag of je nog ondersteuning nodig hebt en op Social Media blijven we ook zeker nog even actief, voor de mensen die later mee zijn gaan doen en er nog middenin zitten. Ook hebben we een 'Stoptober playlist' opgesteld met rustgevende klassieke muziek.

Moeilijk

Mariska Otto en Rianne van Breugel zijn dus nog steeds gestopt maar ze hebben best moeilijke momenten gekend. 'Voor mij was het vaak lastig. Na het eten, bij het wakker worden. Vooral als er iets spannends gebeurde', aldus Otto.

Het is vooral lastig als je bij mensen bent die wel roken. De app heeft mij enorm geholpen Rianne van Breugel, deelnemer Stoptober

Van Breugel: 'Ik denk er in mijn dagelijks leven eigenlijk niet meer zo veel aan, maar als ik op stap ben of met vrienden afspreek dan merk ik het wel. Het is vooral lastig als je bij mensen bent die wel roken. De app heeft mij enorm geholpen.'

En nu?

Van Breugel is ervan overtuigd dat ze niet weer zal gaan roken. 'Ik ga mijn best doen en ik denk ook dat het me gaat lukken.'

Otto is minder zeker van haar zaak. 'Ik weet niet of ik nooit meer een sigaret opsteek. Ik wil nog steeds wel graag roken. Maar als ik het nu volhoud dan denkt mijn zus 'dat kan ik ook', dus niet roken is wel de moeite waard.'

Elk jaar stoppen er 53 500 mensen, als dit zo door gaat zijn we over een paar jaar niet meer nodig Debby Prijs, Stoptober

Debby Prijs van Stoptober ziet de toekomst positief in. 'Elk jaar stoppen er 53 500 mensen, als dit zo door gaat zijn we over een paar jaar niet meer nodig.' En Ivo Slagter? 'Ik ga niet weer volop paffen, maar ook niet direct weer stoppen. Ik prik gewoon een momentje.'

'Ik word trouwens wel afgestraft nu. Ik zeg altijd dat je ruggengraat moet hebben en dat heb ik dus blijkbaar niet.'

