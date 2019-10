Warming-up: Harkemase Boys - FC Groningen

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is in de eredivisie met een stijgende lijn bezig. De Groningers pakten uit de laatste drie wedstrijden zeven punten en staan momenteel op de elfde plaats in de eredivisie. Het scoren en kansen creëren blijft voor het team van Danny Buijs wel een probleem. Tegen Harkemase Boys heeft FC Groningen een uitstekende gelegenheid om daar wat aan te doen.

Doelman Jan Hoekstra maakt zijn officiële debuut in het eerste elftal van FC Groningen door een lichte blessure van eerste doelman Sergio Padt. De verwachting is dat nog een aantal basisspelers niet zal meedoen in Harkema, onder wie Mike te Wierik en Charlison Benschop. Verder is nog een aantal spelers afwezig vanwege blessures. Samir Memisevic start voor het eerst dit seizoen in de basis.

De vorm: Harkemase Boys

Afgelopen weekend won het team van trainer Hans de Jong de competitiewedstrijd tegen DOVO met 4-3. Maker van twee doelpunten in die wedstrijd was Jesse Renken, die in het dagelijks leven fysiotherapeut is bij FC Groningen. Harkemase Boys speelt in de top van de derde divisie en staat daar momenteel op de vierde plaats.

Waar moeten we op letten?

Bij Harkema hopen ze om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven en misschien voor een stuntje te zorgen. Bij de Friezen spelen heel veel spelers met een verleden bij FC Groningen, tevens zijn veel voetballers woonachtig in Stad. Voor Gerald Postma is het een kans op zich te opnieuw te laten zien. Hij kreeg vorig seizoen te horen dat Groningen niet met hem verder wilde, waarna hij neerstreek in Harkema.

Historie

FC Groningen deed de afgelopen tien bekerwedstrijden tegen amateurclubs wat het aan haar stand verplicht was, namelijk winnen. Tot drie keer toe was het slechts met één goal verschil, namelijk tegen GVVV (2012-2013), SC Genemuiden (2010/2011) en HVV Hollandia (2008-2009). Op bezoek bij Flevo Boys (2014-2015) en IJsselmeervogels (2007-2008) ging het een stuk makkelijker. In beide gevallen werd het 1-8.

FC Groningen Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via Radio Noord. Harkemase Boys - FC Groningen begint om 19:45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19:30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker en Martin Drent doen verslag vanuit sportcomplex De Bosk. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Ramon Pascal Lundqvist, Gabriel Gudmundsson en Sergio Padt zijn geblesseerd. Een aantal spelers heeft last van pijntjes en zal daarom waarschijnlijk niet niet in de basis starten.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-2-3-1): Hoekstra; Zeefuik, Van Hintum, Itakura, Absalem; Memisevic, Van Kaam; Hrustic, El Messaoudi, El Hankouri; Sierhuis.

Lees ook:

- FC Groningen-fysio hoopt Groningers pijn te doen als speler van Harkemase Boys

- Doelman Hoekstra debuteert in bekerduel met Harkemase Boys