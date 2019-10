Waddenfonds ontkent bodemloze put te zijn

Van een groot deel van de 800 miljoen euro die het Rijk heeft gestoken in het Waddenfonds is onduidelijk of het geld goed is besteed.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Investico, EenVandaag, De Groene Amsterdammer, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Het Waddenfonds noemt de conclusies van het collectief tegenover de NOS 'onwaar' en zegt dat het verloop van projecten altijd wordt getoetst.

Geen controles

Het Waddenfonds werd opgericht in 2006 om het Waddengebied te versterken, ter compensatie van de aardgaswinning in het gebied.

'Van de 800 miljoen euro die het Rijk in 2006 in het fonds stopte, is nog 200 miljoen euro over zonder enig idee of de rest goed is besteed', schrijft Investico. Veel projecten zijn nooit gecontroleerd of geëvalueerd. Volgens EenVandaag zijn bij veel projecten ook geen nulmetingen gedaan.

Waarschuwingen van regionale Rekenkamers hebben niet tot maatregelen geleid. De Wadden zouden daarnaast nauwelijks hebben geprofiteerd van de projecten.

Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog

Het journalistiek onderzoekscollectief stelt bovendien dat provincies zelf beslissen over aanvragen die ze bij het Waddenfonds doen. Zo kunnen ze eigen projecten bekostigen.

Als voorbeeld wordt het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog aangehaald. Het begrotingstekort van 9,6 miljoen euro werd opgevuld met geld uit het fonds, waarover provinciebestuurder Henk Staghouwer zelf besloot.

Waddenfonds: conclusies onwaar

Het Waddenfonds laat in een reactie aan de NOS weten dat projecten altijd worden gecontroleerd en geëvalueerd.

'Een project wordt altijd getoetst aan onze vier hoofddoelstellingen. Op het moment dat het project loopt, wordt de voortgang in de gaten gehouden. Na afloop wordt gekeken of we hebben bereikt wat we wilden. Van ongefundeerd geld geven aan projecten is in geen enkel geval sprake.'

Ze noemt de suggestie dat veel projecten niet gericht zijn op het versterken van het gebied 'onwaar'. Wel is het soms niet meteen helder wat een project heeft opgeleverd, omdat de projecten vaak gericht zijn op de langere termijn.

Lees ook:

- Fonds stelt 8 miljoen beschikbaar voor Waddenprojecten

- 'Afgeslankt' Werelderfgoedcentrum wordt twintig meter hoog en krijgt studentencampus

- Keurt de provincie in het Waddenfonds nou zijn eigen vlees of niet? (2018)