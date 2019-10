Waterschap scant zeedijk tot 25 meter diep

Waterschap Hunze en Aa's is tussen Delfzijl en Nieuwe Statenzijl begonnen met de inspectie van de zeedijk. Met het onderzoek brengt het waterschap de sterkte van de dijk in kaart tot op een diepte van 25 meter.

Het waterschap maakt bij die inspectie gebruikt van de kennis en apparatuur van het bedrijf Wiertsema en Partners uit Tolbert. Een vrachtwagen van het bedrijf staat op de kruin van de dijk en scant de verschillende aardlagen.

Informatie over ondergrond

Het onderzoek wordt eens in de zes jaar uitgevoerd en is bedoeld om tot op een flinke diepte informatie te verzamelen over de sterkte van de ondergrond.

Henk van Norel van Hunze en Aa's: 'De dijk is acht meter hoog en rust op verschillende grondlagen die de sterkte van de dijk bepalen. Wij willen onder meer weten of er onder de grond water onder de dijk doorsijpelt. Als dat het geval is, wordt de sterkte aangetast en moeten we ingrijpen. Maar vooralsnog is niets gebleken van deze zogeheten onderloopsheid.'

Metingen en boringen

De metingen, sondering genoemd, vinden plaats tot het eind van dit jaar. Later worden ook nog boringen uitgevoerd waarmee grondmonsters naar boven worden gehaald die in een laboratorium worden onderzocht.

In totaal wordt tussen Delfzijl en de Duitse grens 28 kilometer aan dijk geinspecteerd.