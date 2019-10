Paragon Veendam groeit door naar een kwart miljard hondensnacks per jaar

Het gaat dus goed met het bedrijf, maar de groei is er nog niet uit. De vorige uitbreiding van afgelopen zomer is nog maar net afgerond of Paragon kondigt nieuwe expansie aan: er wordt een extra hal gebouwd met een oppervlakte van bijna 1100 vierkante meter.

24/7

Wie in het bedrijf rondkijkt, ziet een productieproces dat voor een belangrijk deel in geautomatiseerd. Robotarmen zwaaien met uiterste precisie heen en weer en in grote matrijzen worden met grote kracht hondensnacks geperst. Dat proces gaat 24 uur per dag door.

Hygiëne

Als bezoeker kom je niet zomaar binnen: een beschermende jas, een haarnetje, zakjes om de schoenen en zelfs een brillenkoordje zijn verplicht. Financieel directeur Christiaan Rolf: 'Onze hygiëne-maatregelen zijn van hetzelfde niveau als in een bedrijf waar producten voor menselijke consumptie worden gemaakt'.

Veganistisch

Aan de snacks komt geen grammetje vlees te pas. Het zijn volledig vegetarische, zelfs veganistische knabbels voor de hond. Gemaakt uit granulaat, dat door Paragon zelf geproduceerd wordt. De korrels die in de machines verdwijnen, bestaan voor een belangrijk deel uit aardappelzetmeel, vezels en glycerine. En gist, voor de smaak. Paragon claimt dat het kauwen op de snacks goed is voor het hondengebit.

Voorkeuren

Het Veendammer bedrijf exporteert de hondensnacks naar veertig landen. Technisch directeur Felix Müller-Ohl: 'Ieder land heeft zo zijn voorkeuren. In Amerika houden ze van gekke vormen, in Groot-Britannië zijn de botten met rijst populair, in Oost-Europa de nep-varkensoren. En in Azië hebben ze veel kleine honden, daar willen ze ook kleine snacks'.

'Onderdeel van het gezin'

Maar wat maakt de snack zo aantrekkelijk? Rolf: 'Het ziet er mooi uit en het is goed voor de mondverzorging van de hond. De trend is dat honden steeds meer onderdeel worden van het gezin, behandeld worden als kinderen. En een kind laat je zijn tanden twee keer per dag poetsen, dus waarom een hond niet? Het is ook belangrijk om andere gezondheidsproblemen te voorkomen.'

WellPet

De snacks vallen dus goed in de smaak bij de baasjes en hun honden, maar het grote succes van de laatste twee jaar is vooral het gevolg van de overname van Paragon door de Amerikaanse honden-en kattenvoerproducent WellPet. Dankzij de uitgebreide afzetkanalen van dit bedrijf vinden de Veendammer snacks moeiteloos hun weg over de hele wereld.

Kwart miljard

Het succes smaakt naar meer. Christiaan Rolf: 'We willen doorgroeien totdat we in 2022 of 2023 een kwart miljard hondensnacks per jaar maken. Dat is drie keer zoveel als in 2017'.

Nieuwe banen?

Heel veel extra werkgelegenheid levert de nieuwe uitbreiding niet op. Rolf: 'Ik denk dat we van vijftig fte naar zestig fte kunnen groeien'.

