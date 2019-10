Stadjer ontdekt 'onvoorstelbaar grote' scheuren in zijn monumentale woning

Voor Willem van de Vis uit de stad Groningen staat de wereld donderdag even helemaal op zijn kop. In de loop van de middag stuurt zijn zoon hem foto's door, waarop zijn monumentale woning uit 1774 aan de Hereweg flink wat schade blijkt te hebben.

'Ik zag ineens dat er een onvoorstelbaar grote scheur in mijn huis zat van rond de vier meter, vanaf de grond tot aan de gevel.'

Snel naar huis

Op het moment dat hij de foto's ziet, vertelt Van de Vis de mensen met wie hij samen is dat hij snel weg moet omdat 'er iets verschrikkelijks is gebeurd'. 'Ik dacht in eerste instantie gelijk aan een aardbeving. Of het intrillen van damwanden.'

Eenmaal thuis laat de Stadjer direct een expert naar zijn woning komen. 'Een vriend van mij is architect en kent iemand die gespecialiseerd is in monumentale panden. Die constateerde direct dat er iets groots en zwaars tegenaan was gereden.'

Ook belt hij met de politie. Agenten doen buurtonderzoek en praten met twee getuigen, zo vertelt de woningeigenaar. 'Daarna vond ik in mijn brievenbus een visitekaartje van een getuige. Ik belde direct en diegene vertelde mij dat het een wagen van de Milieudienst van de gemeente Groningen is geweest. De getuigen die met de agenten spraken bevestigen dat ook.'



De expert noemde de woorden total loss Willem van de Vis - Bewoner

'Hit and run'

Van de Vis beweert dat de bestuurder van die wagen na het incident zonder iets te melden is doorgereden. 'Er loopt een heel smal weggetje voor mijn huis langs. Waarschijnlijk is de wagen met een container achterop tegen mijn gevel geknald en is er daarna vandoor gegaan.'

Eén ding is in ieder geval zeker: de schade is niet mis. 'Het gebouw is volledig ontwricht. De muren staan scheef en het is helemaal kapot. De expert noemde de woorden total loss. Ik heb nu echt hulp nodig.'

De schade aan de binnenkant van het bijgebouw. (Bron: RTV Noord)



Gemeente: (nog) niets ontdekt

Van de Vis heeft geprobeerd om contact te leggen met een specialist van de gemeente Groningen. Dat is hem niet gelukt. 'Ik heb alleen van de telefoniste de naam van een bouwbedrijf doorgekregen. Die gaan het gebouw nu provisorisch dichten. Van de monumentendienst heb ik nog niets gehoord.'

Aan RTV Noord laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten dat uit een eerste inspectie niets geks is gebleken. De wagens van de Milieudienst zijn allemaal nagelopen op schade, maar er is niets gevonden. 'Uiteraard gaan we dit nog verder onderzoeken. Misschien dat we morgen nog wat ontdekken.'

Gestut

De woning van Van de Vis is inmiddels gestut. 'Ik kan hier wel gewoon overnachten, want het gaat om het bijgebouw van mijn woning. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik hoop dat er morgen meer duidelijk wordt over hoe dit heeft kunnen gebeuren.'

Historie

De raadsheer en latere burgemeester van Groningen, Johan van Hoorn, liet de karakteristieke tuinkoepel van Van de Vis in 1774 bouwen. Dat valt te lezen in een eerder bouwhistorisch onderzoek van de gemeente Groningen. Het achthoekige gebouw is sindsdien volledig intact gebleven. In 1865 werd er een volledig herenhuis naast gebouwd.