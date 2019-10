Gemeente Groningen doet onderzoek naar invalidesticker voor fiets

De gemeente Groningen laat onderzoeken of fietsen van mindervaliden voorzien kunnen worden van een speciale sticker. Aanleiding is het fietsparkeerverbod voor het oostelijk deel van de binnenstad, dat eind volgende maand wordt ingevoerd.

'Het lastige van fietsen is dat ze geen kenteken hebben', zegt verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). 'De eigenaar en de fiets zijn dus niet altijd aan elkaar te koppelen.'

Oplossing

De fracties van D66, SP en CDA dienden woensdag een motie in. De partijen pleiten voor een oplossing voor mensen die slecht ter been zijn, en om die reden hun fiets dicht bij hun bestemming moeten kunnen parkeren.

'De raad heeft een punt', vindt Broeksma. 'We moeten kijken wat de juridische mogelijkheden zijn en of het praktisch uitvoerbaar is. Want in de huidige plannen wordt daar geen rekening mee gehouden.'

Sticker

'Als mensen die slecht ter been zijn een keer een borrel willen drinken of willen lunchen in de Poelestraat, moet dat kunnen zonder dat ze grote afstanden moeten lopen', vindt ook de wethouder.

'Voor auto's heb je een invalidenparkeerkaart, die staat geregistreerd op het kenteken en is makkelijk te herkennen. Maar bij fietsen heb je dat niet. Dus als een fiets niet direct herkenbaar is als zijnde van een mindervalide, kun je deze dan voorzien van een sticker? Dat soort dingen zullen onderdeel zijn van het onderzoek.'

Haast

Broeksma wil zijn oor te luister leggen bij andere gemeenten. Misschien dat een dergelijke sticker al ergens bestaat. Haast is er wel geboden, want het parkeerverbod gaat eind november in als de parkeergarage onder het Forum Groningen officieel in gebruik is genomen.