Donar incasseert flinke nederlaag in Turkije

Donar begon goed aan de wedstrijd en had al snel een 2-7 voorsprong. Toch keken de Groningers aan het einde van het eerste kwart tegen een kleine achterstand aan (16-11). Halverwege was de stand 33-27, voor een luidruchtig thuispubliek.

Hammink

Topscorer aan de kant van de Groningers was Shane Hammink met twaalf punten. Matt Williams maakte er elf. Donte Thomas was goed voor tien punten.

Tweede helft

In het derde kwart liepen de Turken flink uit op de ploeg van coach Erik Braal (56-39). In het laatste bedrijf was het gat niet meer te dichten door het aanvallend zwakke Donar.

Voorgeschiedenis

De Groningers wonnen vorige week in eigen huis nog met 75-63 van Phoenix Brussels in de poule. De Turken verloren het eerste duel in het Belgische Charleroi met 81-76 van Spirou Basket.

Vorig jaar troffen beide ploegen elkaar ook al in de eerste poulefase van de Europe Cup. Donar won beide duels. In Turkije werd het 64-69, en in MartiniPlaza eindigde het duel in 89-83.

Spirou

Volgende week woensdag neemt Donar het in België voor de Europe Cup op tegen Spirou Basket uit Charleroi.

