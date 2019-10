'Wij missen een provinciale analyse van de stikstofregels'

Volgens een deel van de oppositie is dat juist het probleem. Ook landbouworganisatie LTO Noord vindt dat de provincie eerst een provinciale analyse moet maken van de stikstofuitstoot in Groningen.

Vertaling

De oppositiepartijen Groninger Belang, PVV en de Partij voor het Noorden vragen Staghouwer meermaals naar de provinciale vertaling van de stikstofuitstoot. 'Waar hebben we het concreet over?', vraagt PVV'er Dennis Ram zich af.

'Daar blijf ik echt even van weg', zegt Staghouwer in een reactie. 'Landelijk is duidelijk dat er nog ruimte is voor twintig procent aan vergunningen, meer gegevens zijn niet beschikbaar.'

Bram Schmaal (Groninger Belang) verbaast zich hierover. 'Is dat nu juist niet het probleem, dat we niet eens inzichtelijk hebben waar we in onze provincie aan moeten voldoen?', stelt hij. 'Maar ondertussen ontwikkelen we als provincie wel beleidsregels.'

Analyse maken

Ook LTO Noord wil graag een provinciale analyse maken, voordat het weer met de provincie in gesprek gaat over de stikstofregels.

'Wat wij missen is de provinciale analyse', legt LTO-voorvrouw Alma den Hertogh uit. 'Waar staan we hier als Groningen nu voor? Wat is de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden in Groningen? De gesprekken die we voeren met de gedeputeerde moet je wel voeren op basis van de feitelijke analyse. Als die analyse er niet komt, praat je eigenlijk over een black box.'

Te kort door de bocht

Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt in een toelichting dat een provinciale analyse te kort door de bocht is.

'Het probleem is dat stikstofdepositie neerslaat op een veel groter gebied dan de provincie Groningen', zegt hij. 'De werkelijkheid is dat wanneer een bedrijf zich vestigt in de Eemshaven, het ook uitstoot heeft in Drenthe en in Friesland. Alleen een cirkel om Liefthingsbroek zetten en daar de uitstoot meten, zo werkt het niet.'

Lees ook:

- Groningse bouwers niet massaal naar Den Haag: 'Het werk gaat door'

- Vrees voor nieuwe regels vervuilde grond: 'Dit wordt echt een enorme uitdaging'

- Nederlandse gemeenten willen eenduidige provinciale stikstofregels