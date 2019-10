Braal na nederlaag: 'De beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben'

De coach van Donar, Erik Braal, was na de 77-57 nederlaag in Turkije lovend over tegenstander Pinar Karsiyaka. 'Het is gewoon een heel goede ploeg. Ik denk de beste ploeg waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben.'

Voor Braal was het wel duidelijk in welk opzicht zijn ploeg tegen de Turken tekort schoot. 'Vooral aanvallend. Verdedigend hebben we het grote delen van de wedstrijd prima gedaan, maar aanvallend waren er te weinig mensen die een bijdrage konden leveren.'

27 procent

'We hebben een schotpercentage van 27 procent, dan wordt het wel heel lastig om een wedstrijd te winnen. Dan moet je bijna perfect verdedigen', vervolgt Braal.

'We hebben ontzettend hard gewerkt in de verdediging, maar alle credits ook voor hun verdediging. Ze zijn fysiek echt een goed team, waar we enorm veel moeite mee hadden.'

Charleroi

Is het de vraag of het Belgische Spirou Basket uit Charleroi misschien nog sterker is dan Pinar Karsiyaka? De Belgen wonnen het eerste duel in de poule thuis immers met 81-76 van de Turken.

'Ik denk dat je in Europees verband heel goed moet kijken naar uit- en thuiswedstrijden en niet alleen maar naar uitslagen. Charleroi-thuis is een andere ploeg, dan Charleroi-uit', meent de oefenmeester.

Opvallend

'Maar als er één ding opvallend was bij Charleroi, was het dat zij dezelfde intensiteit in de verdediging hebben als wij vandaag. Alleen zij maken 81 punten tegen hen (red. Karsiyaka), en dan win je een wedstrijd', besluit Braal.

Volgende week woensdag neemt Donar het in België op tegen Spirou Basket.

