Sloop dreigt voor leegstaand Delfzicht Ziekenhuis

Het ziekenhuis sloot anderhalf jaar geleden haar deuren door de verhuizing naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

'Lijkt een ruïne'

Sinds de sluiting is het vijftig jaar oude complex vaak doelwit van vernielingen. De politie heeft hier al meerdere mensen voor mensen opgepakt. Sinds kort is er camerabewaking.

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) heeft het gebouw geen waarde meer: 'Het lijkt nu net een ruïne. Het is leeg, er zijn geen leidingen, er is behoorlijk wat vernield en het is niet aardbevingsbestendig. Daardoor is het gebouw niet geschikt om op lange termijn in stand te houden.'

Uitgeleefd

Het leegstaande ziekenhuis is sinds een halfjaar in handen van vastgoedontwikkelaar Breadstone in Baarn. Het bedrijf werkt samen met de gemeente aan toekomstplannen voor het ziekenhuisterrein.

Volgens de projectontwikkelaar is de kans inderdaad groot dat het gebouw binnen niet al te lange tijd tegen de vlakte gaat:

'Het staat of valt met de rekensom. Als blijkt dat we het pand kunnen hergebruiken, is dat beter voor het milieu. Maar het is behoorlijk uitgeleefd en dan zou een grondige verbouwing nodig zijn', zegt Maxim Ruitenbeek van Breadstone.

Er is sinds kort camerabewaking bij het Delfzicht (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Versterking Zandplatenbuurt

De gemeente wil het terrein gebruiken voor de herbouw van woningen uit onder meer de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord, eventueel in combinatie met zorg. Daar moeten ruim vijfhonderd huizen tegen de vlakte vanwege de versterking.

'We willen het gebied mooi inrichten in een parkachtige omgeving', zegt Rijzebol. In november wordt hier meer over bekend tijdens een woonbeurs voor bewoners uit die buurt.

Tijdelijk hotel

Eén van de opties was ook om het ziekenhuis om te bouwen naar een tijdelijk hotel voor buitenlandse werknemers in de Eemshaven. Vanwege de uitbreiding van het datacentrum van Google en de bouw van Van Merksteijn worden duizenden arbeidsmigranten verwacht.

Door de stikstofproblematiek is de bouw van die fabriek uitgesteld, waardoor de hotels voorlopig niet nodig zijn.

In de hal van het ziekenhuis hebben insluipers vernielingen gepleegd (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Wildgroei aan planten

Niet alleen het ziekenhuis zelf, ook het terrein eromheen raakt verloederd. Raadslid Nick Boersma van Fractie 2014 heeft hier onlangs schriftelijke vragen over gesteld. Volgens Rijzebol is inmiddels met eigenaar Breadstone afgesproken om de planten te snoeien en het terrein netjes bij te houden.

Boersma vindt de sloop van het Delfzicht Ziekenhuis een goede zaak: 'Het heeft al zo lang geduurd. Iedereen vraagt zich af wat ermee gaat gebeuren. Mensen zien het verloederen. Nieuwbouw is fantastisch.'

Nieuw zorgcentrum

Tegenover het ziekenhuis wil de gemeente een nieuw expertisecentrum bouwen voor (ouderen)zorg. Daar kunnen vijftig ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen tijdelijk intensieve zorg krijgen.

Het expertisecentrum zou eerst aan het Molenbergplein komen, maar die plannen zijn onlangs aangepast op verzoek van de horeca. Het plein moet volgens de horeca het uitgaansplein van Delfzijl blijven. Daar is het gemeentebestuur het mee eens.

Een deel van de patiënten van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda kan voor afspraken sinds het voorjaar terecht in het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl. Deze zit in het voormalige postkantoor aan het Molenbergplein.

Lees ook:

- Kun je straks wonen in het voormalige Delfzicht Ziekenhuis?

- Mogelijk tijdelijke hotels in oude ziekenhuizen Delfzijl en Winschoten

- 'Mega-verhuizing' Ommelander Ziekenhuis staat op het punt van beginnen