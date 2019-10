Groningse starters laten het afweten op belangrijkste startup tech-beurs

Samen met de speciale gezant prins Constantijn van Oranje reizen vijftig startups naar de grootste technologiebeurs ter wereld in Las Vegas. Groningse startups ontbreken. Ze hadden geen tijd, zin of geld. Of ze zagen er het nut niet van in.

Groningen is landelijk gezien startup-stad nummer twee, na Amsterdam. Maar ondernemers uit de scene van jonge, hippe tech-bedrijvigheid lopen niet warm voor de Consumer Electronics Show (CES) 2020 in Las Vegas.

Iets dat trouwens geldt voor de hele noordelijke startup-gemeenschap. Want er reizen welgeteld twee noordelijke - Friese - bedrijven mee met Special Envoy van TechLeap.nl, prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Ook vanuit Drenthe is er geen enkel bedrijf vertegenwoordigd.

Op de beurs kunnen bedrijven hun beste beentje voor zetten en hun product showen aan zo'n 200.000 bezoekers, die vanuit alle werelddelen komen om te zien wat voor nieuws en innovatiefs eraan komt op de tech-markt.

Hét podium

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukt het belang van aanwezigheid op de beurs: 'CES is hét podium gebleken om te laten zien dat global challenges niet kunnen zonder Dutch Solutions.'

De vijftig Nederlandse startups presenteren zich er onder het ronkende motto 'Futureproofing the world, one Dutch solution at a time'. 'Op CES zal de startup-delegatie wederom de innovatiekracht van Nederland tonen', schrijft Constantijn van Oranje.

Mager

De bijdrage van noordelijke zijde aan die Nederlandse oplossing is dit jaar mager en moet komen van twee Friese ondernemingen die wel meereizen met de handelsmissie: RelieVR en Hyrdraloop Systems. Dat laatste bedrijf zal zeker niet voor niets naar de VS afreizen, want het zal in de prijzen vallen bij de prestigieuze CES Innovation Award, dat het bedrijf internationale bekendheid kan opleveren.

We hebben toch behoorlijk wat fuzz rondom CES gemaakt Lusanne Tehupuring – Founded in Groningen

De missie wordt georganiseerd door de landelijke en overheidsgesteunde startup-organisatie TechLeap.nl, die onder leiding staat van prins Constantijn. TechLeap.nl, dat tot voor kort nog StartupDelta heette, laat de werving van bedrijven die mee willen naar Las Vegas over aan regionale startup-organisaties als Founded in Groningen en Sterk Fries Ondernemerschap.

Lusanne Tehupuring van Founded in Groningen zegt dat haar organisatie 'toch behoorlijk wat fuzz' heeft gemaakt rondom de beurs. 'We hebben een regionale campagne gedaan in ons eigen bedrijvennetwerk en startuporganisaties als de NOO (Noordelijk Online Ondernemers) en YES Digital benaderd.'

'Bedrijven moeten zelf bepalen of ze mee willen', benadrukt Tehupuring. 'Een aantal zegt: 'nu even niet'. Omdat het misschien niet in de agenda of de strategie past.'

Zware last

Al vergoedt TechLeap een deel van de deelnamekosten, vlucht en verblijf komen voor rekening van de bedrijven zelf. 'Het kost ook nogal wat', zegt Tehupuring. 'Voor een jong bedrijf kan deelname een te zware last zijn op de begroting.'

Een aantal bedrijven schreef zich wel in, maar werd afgewezen. Omdat ze de startup-leeftijd van drie jaar al voorbij waren of omdat ze niet in het profiel van de missie pasten. Het Groningse Gitlabhost kon mee, maar haakte zelf af.

Tehupuring tilt niet zo zwaar aan de geringe noordelijke inbreng op CES. 'Er zijn veel beurzen', zegt ze. 'In november zijn de startup- en tech-beurzen Slush in Helsinki en WebSummit in Lissabon. Daar zijn wel Groningse ondernemingen.'

Toppers uit Groningen

Projectmanager Leonie Timmermans van TechLeap zegt dat de organisatie wel een regionale spreiding nastreeft. 'Ik weet dat er veel toppers uit Groningen komen en er zijn in Groningen en Friesland hele lijsten benaderd. Maar de motivatie om zich aan te melden ligt bij de bedrijven zelf.'

Ook al was er interesse vanuit de noordelijke regio; dat bedrijven uiteindelijk afhaken is niet zo gek, verklaart ze: 'Veel bedrijven twijfelen en bij een startup veranderen zaken snel. Wanneer een financiering ineens niet rondkomt, ontbreekt het geld.'

Die startups werken vooral aan hun eigen business. Het is wel stoer dat ze daarvoor kiezen Yorick Voorthuijzen – YES Digital

'Het is jammer', meent Marco de Jong, voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers en fondsmanager bij startup geldschieter G-Force. 'Maar dat de noordelijke vertegenwoordiging gering is, zegt niet alles. Er is heus niet altijd een relatie tussen een bezoek aan CES en succes. Eerder andersom misschien. Doe je het goed? Dan word je uitgenodigd.'

In de app-groep van de Groningse startup-community YES Digital is wel mee, niet mee naar CES een hot topic. 'Ik ben er ook verbaasd over dat niemand die kant op gaat', zegt YES Digital-voorzitter Yorick Voorthuijzen. 'Toch zijn het denk ik afgewogen keuzes.'

Eigengereid

Vanuit het idee dat Groningen een vooroplopende startup-stad is, is het misschien vreemd dat er geen bedrijven van hier present zijn op CES, vindt Voorthuijzen. 'Maar die bedrijven zijn er niet om Groningen op de kaart te zetten. Startups werken vooral aan hun eigen business. Ik vind het eigenlijk wel stoer en eigengereid dat ze kiezen voor hun eigen onderneming.'