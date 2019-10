Danny Buijs niet te spreken over vuurwerkgooiers: 'Je moet je kapot schamen'

'Je maakt het jezelf onnodig moeilijk in de tweede helft', zag de oefenmeester. Dat de Friese derde divisionist nog tot de slotseconde zicht had op een stuntje, lag volgens Buijs aan zijn eigen ploeg. 'Als je een minuut na de 0-2 alweer een tegengoal krijgt, gaan ze er weer in geloven. Wij laten na om de derde goal te maken en dan blijft het tot de laatste minuut spannend.'

Waar na afloop van het bekerduel vooral over zal worden nagepraat is de reden waarom de wedstrijd na ruim een half uur moest worden stilgelegd. Tot ergernis van onder anderen Buijs werd er met vuurwerk op het veld gegooid. 'Wat is dat voor gedrag joh?', vraagt hij zich af.

'Voor het zelfde geld raakt er iemand gewond', gaat hij verontwaardigd verder. 'Er werd ook gevochten achter het doel terwijl er vijftig à zestig kinderen lopen. Als je zoiets doet en je komt na afloop thuis en kijkt jezelf aan in de spiegel, dan moet je je toch kapot schamen?', stelt Buijs. 'Maar goed, we zitten in de koker voor de volgende bekerronde. Daar ging het allemaal om.'

Memisevic terug op de velden

Samir Memisevic kon met twee doelpunten terugblikken op een prima wedstrijd. Het was zijn eerste officiële basisplaats dit seizoen bij FC Groningen na langdurig blessureleed. 'Heerlijk dat ik weer zonder pijn kan voetballen en dat heb ik vandaag laten zien. Het is mooi om weer terug te zijn', zegt hij.

'Het belangrijkste is dat we een ronde verder zijn', gaat de Bosnische verdediger verder. Hij noemt bekerduels tegen amateurclubs zoals vanavond lastig. 'Je weet dat zij alles geven en ook het veld was wat lastig te bespelen. Ondertussen wil je ook niet geblesseerd raken. Maar eigenlijk hadden we het al eerder af moeten maken', meent hij.

Voor Memisevic is het belangrijkste dat hij negentig minuten heeft kunnen maken. Als het aan hem ligt staat hij zondag ook aan de aftrap tegen Willem II. 'De tijd om van dit duel te herstellen is misschien wat kort, maar ik heb weer laten zien dat ik een volledige wedstrijd kan spelen. Het is aan de trainer, maar ik ben er klaar voor.'

'Tegendoelpunt neem ik mezelf kwalijk'

Voor doelman Jan Hoekstra was het duel tegen de Harekieten ook bijzonder. Het was zijn eerste officiële duel onder de lat, iets waar hij lang naar had uitgekeken. 'De nul houden is niet gelukt, maar ik ben trots dat ik mijn debuut heb gemaakt', klinkt het na afloop. 'Ik voelde me zeker, ik voelde me goed. Ik neem mezelf het tegendoelpunt wel kwalijk, want die ontstaat uit een ingooi omdat ik geen lange bal op Zeefuik gaf.'

Eén van Hoekstra's vrienden is Harkemase Boys-aanvaller Dennis van Duinen. Dat zorgde voor grappige situaties in aanloop naar het duel. 'Lekker een beetje ouwehoeren onderling', grijnst de doelman. 'Hij wist honderd procent zeker dat-ie ging winnen, dus ik ga zo nog even naar hem toe om het er met 'm over te hebben', besluit hij lachend.

Trots

Harkemase Boys-verdediger Jesse Renken, in het dagelijks leven werkzaam als fysiotherapeut bij FC Groningen, kon ondanks de nederlaag terugzien op een goed duel. 'Je baalt dat je verliest, maar we hebben er negentig minuten lang een mooie wedstrijd van gemaakt. Ik sta hier met een trots gevoel.'

Vanwege zijn werk stonden de schijnwerpers veel op Renken gericht woensdagavond. 'Maar toch heb ik deze week ook kunnen genieten', stelt hij. 'Al die aandacht was wel bijzonder, leuk om mee te maken.'

