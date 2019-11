Biomassacentrale op Zernike is geen uitgemaakte zaak

De gemeente Groningen neemt pas in de loop van volgend jaar een besluit over de bouw van een biomassacentrale op de Zernike Campus. 'Op dit moment zijn we daar nog helemaal niet mee bezig', zegt PvdA-raadslid Krista Boogaard.

Wel heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Zernike vastgesteld. Dat gebeurde woensdagavond. 'Daarin is de optie opgenomen om een biomassacentrale neer te zetten. Maar alle opties worden nog opengehouden.'

Universiteit is tegen

De Rijksuniversiteit is tegen de komst van een biomassacentrale. Een dergelijke centrale zou niet bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Bovendien zou de verbranding van hout leiden tot een toename van fijnstof, en daarmee tot een mindere luchtkwaliteit voor mens en dier.

'Ik denk dat het goed is dat de RUG dit aangeeft', aldus Boogaard. 'Het is goed om te weten hoe de betrokken partijen over biomassa denken. Dat komt de besluitvorming uiteindelijk alleen maar ten goede.'

Niet heilig

Biomassa is niet heilig voor de PvdA. Boogaard: 'We zijn op zoek naar manieren om onze energievoorziening duurzamer in te richten, en biomassa is daar één van de methodes voor. Maar als blijkt dat het niet de juiste methode is, dan gaan we op zoek naar alternatieven.'

Op de vraag of de biomassacentrale er komt, kan en wil het PvdA-raadslid geen antwoord geven. 'Het is voor ons heel belangrijk dat het een duurzamer alternatief is dan we nu hebben. Maar er moet heel goed gekeken worden naar de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden. En als daar een plaatje uitkomt waarvan wij denken: dit kan, dan is het zeker een optie.'

PVV is tegen

De PVV is enige fractie in de gemeenteraad die mordicus tegen biomassa is. Een motie waarin de partij het college oproept om geen biomassacentrales in de gemeente Groningen toe te staan, werd verworpen.

Een motie van 100% Groningen om biomassaverbranding niet meer als terugvaloptie voor het Warmtenet Noordwest te gebruiken, haalde de eindstreep ook niet.

Terugvaloptie

Het plan voor een biomassacentrale is overigens bedoeld als 'terugvaloptie', mocht het initiatief om energie te produceren uit restwarmte van datacenters op de Zernike Campus geen succes worden.

