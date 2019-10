Inwoners Westerwolde moeten tóch afval blijven scheiden

Eerder dit jaar had de gemeenteraad afgesproken dat vanaf januari 2020 het plastic in de grijze container mag. Maar omdat huidige contracten niet zijn stopgezet, gaat dit niet door.

Duurder

Ook liggen de kosten hoger dan verwacht. Eerder is gesteld dat een huishouden gemiddeld 190 euro kwijt is aan afvalstoffenheffing, maar dit blijkt nu ruim vijftig euro hoger te liggen.

Achteraf scheiden

Vijf maanden geleden ging de gemeenteraad akkoord met plannen van voormalig wethouder Brunen. Hij stelde voor om restafval en plastic gezamenlijk in te zamelen en achteraf te scheiden. Kort na dit voorstel trad de wethouder af wegens gezondheidsredenen.

'Not amused'

'Ik was not amused toen ik van de problemen hoorde', vertelt de vervanger van Brunen, Henk van der Goot. De kersverse wethouder zit sinds een paar weken op zijn nest. Hij werd kort na zijn aantreden bijgepraat over de problemen: 'Het is een erfenis die ik ook niet voorzien had.'

Verdeeld stemmen

In mei ging coalitiepartij PvdA schoorvoetend akkoord met het afvalbeleid, nadat het al twee keer eerder was besproken. 'We stonden met de rug tegen de muur en hebben dit besluit toen genomen', vertelt PvdA-fractievoorzitter Stienus Melis. De socialisten hebben toen verdeeld gestemd.

Melis heeft de wethouder nu gevraagd of hij de plannen, die in mei gemaakt zijn, wil intrekken. De wethouder gaat dat voorbereiden, want de contracten afkopen lijkt geen optie. 'Dan wordt het nog veel en veel duurder', zegt Van der Goot. Binnenkort moet de gemeenteraad besluiten of ook zij de plannen wil intrekken.

Lees ook:

- Vriend en vijand kritisch: 'Met rug tegen de muur' bij afvalplan Westerwolde

- Verdeeldheid over afvalbeleid Westerwolde: 'Dit kan toch niet?'