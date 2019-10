Rondje Groningen: Heeft de verkeerde brok in zijn keel

In deze Rondje Groningen behoeden we je voor het maken van de verkeerde keuze. ook zien we Koning Winter in al zijn glorie.

1) Koning winter heeft een baard...

Alle ingrediënten waren vannacht aanwezig om dit prachtige natuurfenomeen tevoorschijn te toveren.



2) ...en een ijsjas

Ook in Winsum deed de vorst zijn werk.



3) ...en begeeft zich op glad ijs

Lekker ijsvloertje al, daar bij Jannes Wiersema in Roodeschool.



4) Schier ploatie

Het begin van die perfecte winterse herfstdag zag er in Noorddijk zó uit:



5) Oefening baart kunst

Een man ligt bewusteloos naast een pallet vol met flessen chemische vloeistof. Wat moet je als brandweer man doen? In elk geval dat scenario vooraf goed oefenen:



6) Kusje voor onze sportredacteur

In the heat of the moment maak je weleens een foutje. Zo dook er in ons liveblog over de Derby van het Noorden gisteravond een heuse eenhoorn op.



7) Snoep doggy dog

Kijk maar uit, want voor je het weet heb je de verkeerde brok in je keel. Of klanten ook een pootje moeten geven, is overigens niet bekend.



8) Who needs bike lanes anyway?

Nog maar eens een lofzang op het Groningse fietsverkeer. 'Wie heeft fietspaden nodig als je centrum bijna autovrij is?'

9) Let's Gro!

Het festival over de toekomst van Stad is weer begonnen. Vorig jaar trok een levengrote maan de aandacht op het Waagplein. Dit jaar zie je onder meer enorme picknicktafels en een dode vogel.

De Stormvogel werd gemaakt door kunstenares Maria Koijck en staat symbool voor de problemen rond de plasticsoep (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



10) Fraaie muurschildering

Zijn die fietsen nou ook geschilderd...?

