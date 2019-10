Grote klimaattop in Groningen: 'We moeten nu echt versnellen'

'Grote klimaattoppen zijn overal. Dan worden er afspraken gemaakt over hoe het beter moet. Maar in de regio moet het uiteindelijk gebeuren. Dat laten wij zien op deze klimaattop. Dat wij het hier gewoon dóén.'

Milieugedeputeerde Nienke Homan heeft reden om enthousiast te zijn. Bij de eerste Klimaattop Noord NL in 2017 werden veertig afspraken gemaakt, en alle veertig zijn in uitvoering.

Ze kan alleen maar hopen dat de tweede Klimaattop Noord NL, die vandaag in de Oude Suikerfabriek in Groningen wordt gehouden, net zo veel resultaat heeft. 'We hebben haast. In tien jaar tijd willen we 49 procent minder CO2 uitstoten. Dat is nogal wat en dat betekent dat we overal aan de slag moeten.'

1300 aanwezigen

De provincie Groningen is een van de organisatoren van de top, net als kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition.

Volgens organisator Gertjan Lankhorst - oud-topman van gashandelsbedrijf GasTerra - zijn liefst 1.300 mensen op de top afgekomen. Die begon vanochtend met een toespraak van Diederik Samson, die morgen in Brussel begint als rechterhand van klimaatcommissaris Frans Timmermans.

Meters maken

'Het is de bedoeling dat de aanwezigen elkaar vandaag gaan inspireren en vertellen wat zij aan het doen zijn voor de energietransitie. Het motto van deze top is niet voor niets 'meters maken'. We moeten nu echt aan de slag en versnellen', aldus Lankhorst.

'Het klimaat veranderen kun je niet in je eentje, ook niet in het Noorden alleen. Maar de lokale initiatieven die hier worden getoond, helpen wel om te laten zien wat je er zelf aan kunt doen.'

Energiecoach

Op de top staan ook zo'n vijftig standhouders. Eén ervan is junior-energiecoach Arjan Lucius. Hij coacht jonge gezinnen spelenderwijs op het gebied van energieverbruik.

'Ik laat ouders en kinderen bijvoorbeeld op lampenjacht gaan. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel lampen je in huis hebt? Het zijn er veel meer dan je vaak denkt. Kinderen worden zo enthousiast, gaan het huis doorzoeken en zetten zo hun ouders aan tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen', vertelt Lucius.

Meewerken

Hij vindt het belangrijk om op de klimaattop te zijn. 'Door te beginnen met kleine dingen, die niet te ingewikkeld en duur zijn, hoop ik mensen zover te krijgen dat zij straks positief tegenover over grote initiatieven, zoals aardgasvrije wijken, komen te staan. Dat zij dan niet meer in de weerstand staan, maar eraan willen meewerken.'

