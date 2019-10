Wouter Gudde: 'FC Groningen is niet verantwoordelijk voor ongeregeldheden'

Volgens directeur Wouter Gudde is FC Groningen niet verantwoordelijk voor de ongeregeldheden die woensdagavond tijdens de gewonnen bekerwedstrijd in Harkema plaatsvonden.

Het duel tegen Harkemase Boys (1-2) werd in de eerste helft twee keer stilgelegd vanwege ongeregeldheden en vuurwerk op het veld.

The day after

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen reageert 'the day after' op de ongeregeldheden, waarvan nog niet duidelijk is wie de veroorzakers waren. Het vuurwerk kwam uit een vak achter een van de doelen. Het uitvak waar FC Groningen-fans in zaten, was op een andere plek.

'Of er FC Groningen-supporters tussen de raddraaiers zaten, moet duidelijk worden. Dat wachten wij af. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de thuisclub', zegt Gudde.

Op de hoogte

Hij wil de verdeling van verantwoordelijkheden verduidelijken: 'Wij als club zijn alleen verantwoordelijk voor wat er in het uitvak gebeurt, niet voor wat er op andere tribunes plaatsvindt. Daar is Harkemase Boys verantwoordelijk voor. Die zullen met hun plaatselijke driehoek proberen te achterhalen wie hier achter zaten.'

'Uiteraard laten wij ons daarover op de hoogte houden.' De directeur geeft daarnaast aan dat tijdens de wedstrijd het uitvak gesloten is, dus dat FC Groningen-fans daar van het eerste tot het laatste fluitsignaal in zijn gebleven.

Gudde is niet te spreken over wat er is gebeurd: 'Als club betreuren we dat dit is gebeurd. Die mensen moeten gewoon lekker thuis blijven tijdens een voetbalwedstrijd. Voor de rest sluit ik mij volledig aan bij de woorden van onze trainer.'

Kapot schamen

Danny Buijs sprak na afloop van de wedstrijd direct zijn verontwaardiging uit over het vuurwerkincident.

'Voor hetzelfde geld raakt er iemand gewond. Er werd ook gevochten achter het doel terwijl er vijftig à zestig kinderen lopen. Als je zoiets doet en je komt na afloop thuis en kijkt jezelf aan in de spiegel, dan moet je je toch kapot schamen?'

