Jos Aartsen krijgt gemeentelijke Erepenning voor werk bij UMCG

Burgemeester Koen Schuiling reikte de onderscheiding donderdagmiddag uit.

Inzet voor krimpregio

Aartsen maakte sinds 2008 deel uit van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De laatste zeven jaar was hij voorzitter. De gemeente bedankt hem voor zijn 'jarenlange inzet, daadkracht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen'.

Als een van de belangrijkste wapenfeiten van Aartsen noemt de gemeente zijn inspanningen voor de ziekenhuisvoorziening in de krimpregio Noordoost-Groningen. Uiteindelijk resulteerde dat in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

'Verschil gemaakt'

Op die gebeurtenis kijkt Aartsen ook zelf met een goed gevoel terug. Hetzelfde geldt voor de bouw van het vorig jaar geopende protonencentrum van het UMCG.

'Dat was een grote investering voor een innovatief centrum. Het eerste in Noord-Nederland. Daar hebben we echt het verschil gemaakt', zegt Aartsen in zijn afscheidsinterview op Radio Noord.

'Het traject om voor het OZG van twee locaties naar één te gaan, met alles erop en eraan, was ook heel spannend. Politieke verwikkelingen, financieringsproblemen, overheden die niet meewerkten. Dat zijn lange en uiteindelijk succesvolle trajecten geweest.'

Achteraf hadden we misschien meer mensen moeten opleiden om het personeelstekort tegen te gaan Jos Aartsen - Afzwaaiend bestuursvoorzitter UMCG

Zorgen om personeelstekort

Naast de hoogtepunten waren er natuurlijk ook tegenslagen. Het personeelstekort in de zorg noemt Aartsen het 'meest vervelende moment' uit zijn loopbaan.

'Het is een landelijk probleem waar we als UMCG ook veel mee te maken hebben gehad. We konden er ook niet veel aan doen. Wellicht dat we eerder meer mensen hadden moeten opleiden. Achteraf is dat makkelijk. Heel Nederland heeft het niet zien aankomen. Ik vind het wel jammer, want het zorgde voor extra werkdruk. Ik vind overigens dat de medewerkers zich daar fantastisch doorheen geslagen hebben.'

Deuren openen

Hoewel Aartsen 22 jaar in het ziekenhuis rondliep, staat zijn allereerste dag hem nog helder voor de geest.

'Ik kwam daar binnen als directeur beleid. Dat was aan de voorkant van het ziekenhuis. Ik vond het daar maar een stille bedoening. Steriel bijna, niet echt een prettige ervaring. Door mezelf te blijven, in verbinding te komen met de mensen om me heen én met de nodige humor gingen die deuren uiteindelijk wel open.'



Ik heb niets met bestuurders die niet weten wat er in de eigen organisatie gebeurt Jos Aartsen - Afzwaaiend bestuursvoorzitter UMCG

Dicht op de werkvloer

Als bestuursvoorzitter zat Aartsen naar eigen zeggen niet in een ivoren toren, maar dicht op de dagelijkse zorg.

'Ik heb meegelopen met zware OK-operaties en met zeven of acht verpleegafdelingen, zodat ik er veel zicht op had. Ik kom ook heel graag op de werkvloer. Ik heb niets met bestuurders die niet weten wat er in de eigen organisatie gebeurt.'



Eerdere laureaten

Voor al zijn werk kreeg Aartsen dus de Erepenning van de gemeente Groningen. Die onderscheiding werd eerder toegekend aan ander andere Hans Nijland (2019), Stichting KEI (2018), Sibrand Poppema (2018) en het onderzoeksteam van Ben Feringa (2016).

