122 dagen op Rottumerplaat: 'Als kind droomde ik er al van'

Ze schreven er een boek over: Terug naar Rottumerplaat.

Fascinerende zandplaat

'Als kind droomde ik al van Rottumerplaat', vertelt Aaldrik Pot weer thuis in Norg.

'Ik woonde vroeger op de Rottumerplaat in Delfzijl, een straat die helaas niet meer bestaat. Als kind vond ik zo'n onbewoonde zandplaat in de Waddenzee al fascinerend. Daar wilde ik later wonen en werken.'

Tienduizenden vogels

Afgelopen jaar kwam zijn droom uit. Samen met zijn partner Nicolette vertrok hij eind maart voor vier maanden naar Rottumerplaat. Als zogenoemde vogelwachters, een functie die meer inhoudt dan de term doet vermoeden.

'Je hebt een behoorlijke taak in het inventariseren van de flora en fauna', legt Pot uit. 'Het is wel handig dat je de wadvogels kent, dat je de planten een beetje kent en dat je goed kunt tellen. Soms zitten er tienduizenden vogels bij elkaar en dan is het wel handig dat je ze van elkaar kunt onderscheiden en kunt schatten hoeveel het er zijn.'

Afhouden van het broeden

Tijdens hun eerste tochten over het eiland voelen beide vogelwachters zich bezwaard als ze zien hoe de vogels schrikken en opvliegen.

'Je houdt die vogels toch af van hun belangrijkste taak, het broeden', vertelt Branderhorst. 'We probeerden daar bij het tellen zo veel mogelijk rekening mee te houden, maar vaak was het ook onvermijdelijk.'

Je wordt knettergek van alle rommel die aanspoelt Aaldrik Pot - woonde vier maanden op Rottumerplaat

Visnetten, touwen en plastic flesjes

In het met fraaie foto's geïllustreerde boek over hun tijd op Rottumerplaat beschrijven de vogelwachters de grote hoeveelheden rommel die er op het strand aanspoelt.

'Daar zijn we echt van geschrokken', begint Pot. 'Nog altijd spoelt er rommel van de containerramp met de MSC Zoe aan, maar er ligt ook allerlei andere rommel. Visnetten, touwen, plastic flesjes, verpakkingsmateriaal. Je wordt er knettergek van. We hadden soms een stuk strand van een paar honderd meter schoongemaakt en de volgende dag lag het weer vol.'

Gratis en voor niets genieten

In Terug naar Rottumerplaat beschrijven Pot en Branderhorst van dag tot dag hun belevenissen op het eiland.

'Het geeft een inkijkje in hoe kwetsbaar de Waddenzee is en hoe zuinig we erop moeten zijn, maar ook dat er heel veel dingen zijn om van te genieten. Gratis en voor niets en je hoeft er niet voor naar Rottumerplaat. Op Schier of aan de Groninger kust kun je prachtige dingen beleven.'

'Terug naar Rottumerplaat. Vogelwachtersdagboek' van Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst wordt vrijdag in Lauwersoog gepresenteerd. Het boek is uitgegeven door Kleine Uil uit Groningen.



