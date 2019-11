Verdachte brandstichting Kiel-Windeweer vandaag voor het eerst voor de rechter

De 27-jarige Hoogezandster die verdacht wordt van brandstichting in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer begin juli, komt vrijdag voor het eerst voor de rechter.

Het gaat om een pro-formazitting; de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Bij de brand op 7 juli kwamen 100.000 kuikens om het leven. Een camera registreerde kort voor de brand een persoon die over het terrein loopt. Hij lijkt een vuurtje aan te steken en rent daarna weg.

Openbaar maken

De politie dreigde met het openbaar maken van dit filmpje, dat inmiddels via internet werd verspreid. De verdachte meldde zich daarop op het politiebureau. Hij zou die zaterdag 6 juli een schuurfeest hebben bezocht in Zuidlaarderveen, in de buurt van het pluimveebedrijf.

Kiel-Windeweer, een dorp met zo'n 900 inwoners, is in de afgelopen dertien jaar zes keer opgeschrikt door een schuurbrand. In 2013 gingen op dezelfde datum, 7 juli, twee schuren in vlammen op. Dit gebeurde aan de Nieuwe Compagnie, vlakbij de brand van dit jaar aan de Vossenburg.

Nooit gepakt

De brand in 2013 was eveneens na afloop van een schuurfeest in het nabijgelegen Zuidlaarderveen. De politie concludeerde destijds dat die brand was aangestoken, maar de dader is nooit gepakt.

De verdachte uit Hoogezand wordt alleen de brandstichting bij het pluimveebedrijf aan de Vossenberg verweten. Het betreft vrijdag een pro forma-zitting, omdat de verdachte 110 dagen in voorarrest zit. Volgens de wet moet er dan een zitting over de zaak plaatsvinden.

