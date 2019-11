Clubs profiteren van wereldkampioenschap rugby: 'Er is meer interesse'

Ontbijten met witte bonen in tomatensaus, roerei en bacon. En ach, als je dan toch bezig bent, dan kun je ook nog een biertje opentrekken of een shot Jägermeister achterover slaan. Op meerdere plekken in onze provincie nemen sportliefhebbers zaterdagochtend een echt 'rugby-ontbijt'.

Reden is de WK-finale tussen Engeland en Zuid-Afrika die zaterdagochtend om 10:00 is begonnen.

Meer interesse

Een WK rugby heeft grote invloed op het aantal nieuwe leden bij rugbyclubs. Dat merken ze onder andere bij Rugbyclub Groningen, waar ongeveer vierhonderd leden staan ingeschreven. Vier jaar geleden leidde het WK rugby in Engeland tot vijftig extra leden. En ook nu merken ze dat het toernooi mensen enthousiast maakt voor de sport.

Jan van Dehn is speler, trainer én scheidsrechter bij Rugbyclub Groningen. Ook geeft hij introductiecursussen. Van Dehn: 'Daaraan zie je zeker dat er meer interesse is. Er zijn meer deelnemers.' Bestuurslid Koos de Kleijne heeft de cijfers: 'Normaal doen er vier of vijf mensen mee aan een introductiecursus, nu is dat minimaal drie keer zo veel.'

Ook in Delfzijl bij DRC Phoenix merken ze het effect van het wereldkampioenschap. 'Wij hebben er sinds deze week twee nieuwe spelers bij. Zij nemen vervolgens ook weer vrienden mee. Je ziet direct dat het meer effect heeft', zegt voorzitter Niels Bron. Phoenix telt zo'n zeventig leden.



De WK-finale wordt op een groot scherm gevolgd bij Pacific in Stad (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



Studentenrugby

Bij de Groninger Studenten Rugby Club (GSRC) loopt het iets minder storm. Mathijs Hertgers is voorzitter van de club die zo'n vijftig leden heeft. 'Bij het vorige WK zagen wij een grote stijging in het aantal leden, dit jaar is dat wat minder.'

Hertgers heeft daar een verklaring voor: 'De wedstrijden worden vooral in de ochtend gespeeld. En vier jaar geleden waren de wedstrijden te zien op het open kanaal, nu kijk je via Ziggo. Je kunt het altijd streamen, maar je moet het wel zelf opzoeken.'

Bron heeft hetzelfde verhaal. 'Het was vier jaar geleden te zien op RTL7. Dan kom je het tegen wanneer je gewoon aan het zappen bent. En er werd ook heel veel uitleg gegeven tijdens de wedstrijden. Dat is nu helaas niet zo.'

Geen bier

De leden in Delfzijl gaan met zijn allen in de kantine de finale volgen, de leden van beide ploegen uit Stad gaan deze ochtend naar hun stamkroeg. Leden van Rugbyclub Groningen kúnnen ook op de club kijken, maar Van Dehn gokt dat het daar relatief rustig is.

Het bestuurslid: 'Wij nemen met zijn allen een English breakfast en hebben de jeugdleden ook uitgenodigd. In de ochtend wordt dus geen bier geschonken. En geen bier tijdens een rugbywedstrijd, dat is vaak wel een moeilijk puntje. Ik denk dat een groot deel van de leden daarom de kroeg induikt.'

Onbeperkt Jägermeister

Dat doen leden van GSRC ook. Het is wel duidelijk wat daar gedronken wordt. Hertgers: 'Ik hoorde dat er onbeperkt Jägermeister is. Er is alleen wel een klein probleempje: bijna iedereen heeft tentamens deze week. Ik heb bijvoorbeeld maandag een tentamen, dus dat wordt wel even plannen, haha.'