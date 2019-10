Doelman Harkema: 'Ze gooiden groene fakkels en zongen dat ze van Groningen waren'

'Je schrikt je te pletter', zegt de 28-jarige Jansema daags na dat moment. 'Je duikt van schrik ineen.' Even had de Delfzijlster een piep in z'n oor, maar dat ging volgens hem redelijk snel weer voorbij.

Enorme knal

De doelman merkte al vroeg in de wedstrijd dat het onrustig was. 'Na vijf of tien minuten zag ik al twee fakkels op het veld en er was rumoer achter mij. En na dertig minuten die enorme knal.'

Zelf had hij niet meteen door hoe dichtbij de vuurwerkbom ontplofte. 'M'n vader zei dat het vijf of zes meter bij mij vandaan was', vertelt Jansema. 'Maar iedereen schrok er van, ook aan de andere kant van het veld.'



Zo'n mooi affiche en dan gebeurt dit. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Erick Jansema - Doelman Harkemase Boys

Groene fakkels

Volgens Jansema is er weinig twijfel over wie de boosdoeners zijn. 'Ze begonnen te zingen dat ze van Groningen waren en ze gooiden groene fakkels. Dat is niet heel handig. Maar vooral is het heel erg zonde.'

Voetbalbond KNVB kondigde donderdag een onderzoek naar de ongeregeldheden aan.

Grootste wedstrijd

De keeper van Harkema geeft aan dat de wedstrijd tegen FC Groningen voor veel spelers misschien wel de grootste wedstrijd van hun carrière is.

'Misschien ook wel die van mij. Voor het eerst tegen een betaald voetbalclub en dan ook nog tegen FC Groningen, de club waar je vroeger altijd kwam. Dit is zo'n mooi affiche, veel mensen die komen kijken en dan gebeurt dit. Want los van het vuurwerk, wordt er ook gevochten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?'

Vies tintje

Een dag na de wedstrijd heeft iedereen het over de ongeregeldheden. Die hebben volgens Jansema zijn avond weliswaar niet verpest, maar wel een vies tintje gegeven. 'De trots overheerst toch.'

En wie weet komt er voor hem ooit nog een herkansing om tegen een betaald voetbalclub te spelen. Al heeft Jansema daar zelf weinig geloof in. 'Ik ben nu 28 en ik heb hier al zes jaar op moeten wachten. We gaan het zien.'

