Eigenaar zwaarbeschadigd monumentaal pand krijgt bloemetje

Donderdagmiddag kwamen twee medewerkers van de gemeente Groningen langs om hun excuses aan te bieden voor de ontstane schade aan zijn monumentale woning aan de Hereweg.

Een koepel naast zijn woning uit 1774 raakte woensdag zwaarbeschadigd, toen een wagen van de Milieudienst ertegenaan reed.

Schot in de zaak

Een inspectieteam is donderdagochtend langs geweest om de schade op te maken. 'De gemeente kwam hier met een dreamteam, dat alles heeft nagelopen. Die stelden gelijk vast dat de schade ernstig is', zegt Van de Vis.

Concrete toezeggingen zijn nog niet gedaan. Ook over schadebedragen is niet gesproken.

De eigenaar is wel blij dat hij meer weet over de oorzaak. 'We zitten al een dag lang in een rollercoaster. Toen mijn vrouw gisteren thuiskwam, barstte ze in huilen uit.'



Nu was ik er een keer niet, en dan gebeurt dit Willem van de Vis - bewoner

Wachten

Achteraf gezien was het wachten tot het een keer misging, zegt hij. 'Er komen hier elke week meerdere vrachtwagens langs. van verhuiswagens tot grote bestelbussen. Het scheelt iedere keer een paar centimeter. Dan zit ik binnen te werken en houd ik mijn adem in als ze langsrijden. Nu was ik er een keer niet, en dan gebeurt dit.'

Vanzelfsprekend blijft het niet bij een bos bloemen. Omdat het om een rijksmonument gaat, is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken bij het herstel.

De gemeente Groningen liet weten dat Van de Vis alle schade op hen kan verhalen. De gemeente is verzekerd voor dit soort incidenten.

Bekijk hier de schade aan het monumentale pand:



