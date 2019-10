FC Groningen lijdt zes ton verlies, Gudde maakt zich zorgen

Wouter Gudde over verlies: 'We zijn geen subtopper meer'

Vorig seizoen begon FC Groningen met een tekort van drie miljoen aan de competitie. Mede door de verkoop van Ludovit Reis en Jeff Chabot bleef het uiteindelijke verlies beperkt tot zes ton.

Dat bedrag is in mindering gebracht op het eigen vermogen, dat daarna 5,1 miljoen euro bedraagt. De transfer van Ritsu Doan naar PSV is nog niet meegenomen in dit boekjaar 2018/2019.

Het is niet het eerste jaar waarin de club rode cijfers schrijft.



Ongezonde situatie

De algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, maakt zich zorgen. Hij noemt het een ongezonde situatie dat transferopbrengsten nodig zijn om tekorten in de begroting te dekken. 'Dat is onwenselijk', stelt de algemeen directeur.

Volgens Gudde heeft het prioriteit om de financiële positie van de club te verbeteren. 'Dat vormt het belangrijkste onderwerp op de strategische agenda van de club van de komende tijd.'

Voetbalbudget moet hoger

Daar hoort bij dat ook het voetbalbudget omhoog moet. Op dit moment gaat er te veel geld naar andere zaken dan het voetbal.

Vorig seizoen ging 34 procent van de kosten die de club maakte naar voetbal, zo'n 7,4 miljoen euro. Daar vallen alle spelers, maar ook trainers en staf van bijvoorbeeld de jeugdopleiding onder. Bij een club als AZ, waar de FC zich qua beleid aan wil optrekken, was dat 43 procent.

Vorig seizoen werkte de FC met een spelersbudget van 5,1 miljoen euro, terwijl al het kantoorpersoneel slechts een miljoen euro minder kostte.



Als we doorgaan met wat we nu doen, dan acht ik de kans klein dat we ooit bij AZ, Vitesse en Utrecht in de buurt komen Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

Slechts een middenmoter

Het verhogen van het voetbalbudget is nodig om ook op sportief gebied omhoog te kunnen kijken. Gudde: 'Veel mensen, ook landelijk, zien de FC nog als een club die kan meespelen in de top-6 van de Eredivisie.'

Niet geheel realistisch, vindt Gudde. 'De realiteit is dat we een middenmoter zijn. Qua omzet van de club en de hoogte van het spelersbudget staan we namelijk tussen plek 8 en 12. Op dit moment hebben we de structurele aansluiting met de subtop van de Eredivisie verloren, zowel financieel als sportief. Als we doorgaan met wat we nu doen, dan acht ik de kans dat de club ooit bij AZ, Vitesse en Utrecht in de buurt komt klein', is Gudde realistisch.



De huidige situatie weerhoudt de directeur er overigens niet van om ambitie uit te spreken. 'Deze club heeft uiteindelijk natuurlijk wél meer potentie dan bijvoorbeeld Excelsior, PEC Zwolle of Heracles Almelo.'

Komend seizoen

Ook voor komend seizoen werkt FC Groningen met een begrotingstekort van twee miljoen euro. Dat is wel lager dan de drie miljoen van vorig jaar.

De afgelopen tien jaar daalden bovendien de bezoekersaantallen, zijn de kosten voor de huisvesting gestegen en wordt er meer betaald aan personeelskosten. Tevens zijn de commerciële inkomsten gedaald.





Door de transfers van Doan, Reis en Chabot leeft het idee dat het geld bij de FC tegen de plinten klotst. Dat is niet zo Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

Transfers zijn nodig

Om het begrotingstekort te dichten, zijn wederom transferinkomsten nodig. Komend boekjaar wordt het tekort gedekt door de verkoop van Ritsu Doan naar PSV. Toch zwemt de FC niet in het geld, volgens Gudde.

'Door de transfers van Doan, Reis en Chabot leeft het idee dat het geld bij de FC tegen de plinten klotst.' Maar dat is volgens hem niet zo. 'We hebben daarvan maar twee miljoen kunnen investeren in nieuwe spelers. 'Dit geld (zo'n 15 miljoen euro, red.) komt ook niet in één keer binnen, maar wordt in termijnen betaald. Ook moeten we van dit geld het operationeel tekort van de club dichten én investeerders terugbetalen.'

Investeerders

Met die investeerders is Gudde overigens heel blij. 'Zonder deze investeerders hadden we al deze spelers ook niet kunnen kopen.'



Hoeveel geld naar de investeerders gaat, wil Gudde niet zeggen. 'Dat zijn contractuele afspraken waar ik me aan te houden heb.'

