Onafhankelijke Raadsman: versterking is vertraagd en bewoner staat te weinig centraal

Dat zegt de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen in zijn halfjaarrapportage.

Actueel en acuut

Klaassen zegt dat de gaswinningsproblematiek actueel en acuut blijft, omdat veel mensen al lange tijd wachten op een veilig huis. Met name in de versterkingsoperatie is op papier veel veranderd, maar dat zorgt volgens Klaassen in de praktijk juist voor vertraging.

'Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de ambities voor 2019 niet worden gehaald', schrijft Klaassen. 'Daarom moet nu alles op alles worden gezet om de machine weer aan de praat te krijgen.'

Bewoner (niet) centraal

De communicatie naar de Groningers is bovendien niet duidelijk genoeg, zegt hij. 'Het regionale plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen heeft als titel 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal'. In de praktijk merken veel inwoners daar alleen te weinig van.'

De primaire aandacht ligt volgens Klaassen op interne processen en op organisaties, niet op wat de individuele inwoner wil weten of wat die nodig heeft. De Onahankelijke Raadsman roept de alle partijen daarom op de inwoner echt centraal te zetten. 'Doe je dat niet, dan raak je mensen nog verder kwijt.'

Samen aanpakken

Tot slot wil Klaassen dat de schadeafhandeling en de versterking meer samen worden aangepakt.

Het herstellen van schade is ondergebracht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en de versterking bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Kafkaëske situaties

'Dat levert nogal wat extra bureaucratie op wanneer een huis schade heeft en tegelijkertijd moet worden versterkt. Juridisch lijkt het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk lopen mensen hier tegenaan. Ik zie soms kafkaëske situaties waar alle betrokken partijen naar elkaar kijken, maar de bewoner geen oplossing bieden. Dat moet echt anders.'

De NCG en TCMG hebben intussen voorzichtige stappen gezet naar een samenwerking tussen beide partijen. Maar het is volgens Klaassen niet genoeg.

'Het is van groot belang dat schadeherstel en versterking snel in één organisatie worden ondergebracht. In de tussentijd zouden NCG en TCMG hun uiterste best moeten doen om een aantal complexe dossiers gezamenlijk aan te pakken. Hierbij moet de bewoner een belangrijke stem krijgen.'

