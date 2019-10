Kinderen ontwerpen ideale binnenstad bij Let's Gro: 'Een xxl-trampoline, waarom niet?'

Hoe kun je de binnenstad wat speelvriendelijker maken? Over die vraag bogen tientallen kinderen zich donderdagmiddag in een tent op de Grote Markt in Stad.

Vier politieke partijen werken op dit moment aan een plan om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de jeugd. 'Binnensteden zijn nu best wel saai voor kinderen, dat geldt ook voor Groningen. Maar we willen dat de binnenstad er is voor iedereen', vertelt D66-raadslid Tom Rustebiel.

Stem geven aan kinderen

Tot nu toe kwamen vooral volwassenen met ideeën voor speelplekken. Omdat de kinderen zelf nog geen stem hadden, zocht kinderopvangorganisatie SKSG contact met de politieke partijen.

Zo ontstond het plan om de kinderen te bevragen tijdens Let's Gro, het vierdaagse evenement waarop de stad nadenkt over zijn toekomst.

Achtbaan en Legomuseum

Eén van de kinderen die meedenkt, is de 9-jarige Flier. Op zijn tekening van de ideale binnenstad staan drie plannen. 'Een achtbaan, een xxl-trampoline én een Legomuseum. Omdat ik Lego heel leuk vind en we nog niet zo'n museum hebben in de stad', verklaart hij.

Tom Rustebiel vindt het een leuk idee, als Legoliefhebber, maar zegt zich toch liever te richten op 'dingen die je buiten kunt doen'.

Xxl-trampoline

Fliers idee voor een xxl-trampoline in de binnenstad lijkt hem meer te bekoren: 'Bij speeltuinen denken volwassenen vooral aan een schommel, wipkip of wipwap. Je hoort hier meer wilde plannen, dat vind ik erg waardevol.'

'Een xxl-trampoline, waarom zouden we daar niet serieus naar kijken? De binnenstad is groot en wordt zelfs nog groter doordat de bussen uit de binnenstad verdwijnen', stelt Rustebiel.

Raadsvoorstel

Hij en zijn collega-politici gaan de ideeën verwerken in een voorstel dat ze volgend jaar gaan indienen bij de gemeenteraad. Rustebiel: 'We hebben ontzettend veel ideeën gekregen, dus we zullen keuzes moeten maken. Maar een aantal plannen gaan we zeker realiseren.'

Dus wie weet kunnen we over een jaar of anderhalf wel springen op Fliers xxl-trampoline, ergens in de Groninger binnenstad.



