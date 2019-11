Deze dag: Een verregende bietencampagne

Nog nooit was oktober zo nat als in 1998. Zo nat dat bietenboeren hun oogst zagen mislukken. We gaan terug naar 2 november 1998, de dag dat de bietencampagne van de Suiker Unie in Hoogkerk noodgedwongen werd stilgelegd.

Met bakken kwam het uit de hemel in het najaar van 1998. CSM en Suiker Unie weten hun fabrieken nog lange tijd draaiende te houden, maar de toevoer van bieten neemt gestaag af.

Bietenboeren doen wat ze kunnen, maar tegen zoveel regen zijn ook zij niet bestand. Want als we het over veel regen hebben, dan hebben we het over historische aantallen millimeters. Nieuw Beerta noteert in oktober 1998 171 millimeter neerslag, Eelde 181,1 en Lauwersoog 138,8.

Daarmee is oktober 1998 verreweg de natste oktobermaand sinds de start van de meteorologische metingen. Het verschil met de op één na natste oktobermaand in de historie is zo'n zestig millimeter.

Op 2 november 1998 besluit de Suiker Unie om de productie stil te leggen. Dit gebeurde tot dan toe slechts twee keer eerder. Vanwege een vroege vorstperiode in de jaren zestig die de oogst bemoeilijkte en in 1979 vanwege een brand.

In het laatste geval lag de fabriek zelfs een maand plat. Dit keer blijft de schade beperkt tot acht dagen, maar het betekent nog steeds dat de Suiker Unie miljoenen misloopt. Guldens welteverstaan.

De toenmalige plantmanager stelt toentertijd in de krant dat in de campagne van '98 tien procent minder is geproduceerd dan normaal. De fabriek van CSM draait overigens wel gewoon door, het zij niet op volle kracht. De aanvoer vanuit Flevoland biedt daar uitkomst.

Voor de Suiker Unie rest enkel het wachten op betere en vooral drogere tijden. Die drogere periode komt er in november, maar daarmee verdwijnen de zorgen niet. Alsof de duvel ermee speelt, wordt ook november een historische maand. Historisch koud welteverstaan.

Alleen in 1993 was november kouder. Suikerbieten van zeiknatte grond en daarna een vorstperiode; het is een slechte combinatie. Door de vrieskou 'lekken' de bieten suiker en daarmee waarde.

Dat kan er ook nog wel bij voor de bietenboeren. Nee, bietencampagne van 1998 is er eentje om snel te vergeten.