Klimaattop Noord levert acht nieuwe afspraken op

Onderzoeken of de warmte van de RWE centrale gebruikt kan worden door Holland Malt. Het was één van de afspraken die donderdag werden bekrachtigd op de tweede editie van de Klimaattop Noord-Nederland.

Die klimaattop werd donderdag gehouden in de ruwe ambiance van de Oude Suikerfabriek in Stad. Er waren ruim 1300 deelnemers: ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Acht nieuwe afspraken

In totaal werden acht nieuwe afspraken ondertekend. Twee jaar geleden, tijdens de eerste top, waren dat er nog 20.

'Dat is de fase waar we in zitten, de doorlooptijd van plan naar project is nu sneller, ook omdat de partijen elkaar steeds beter en sneller weten te vinden. Bovendien worden er wekelijks nieuwe afspraken en projecten opgestart, de afspraken van vandaag zijn slechts een kleine weerslag van wat er momenteel gebeurt,' aldus de provinciale bestuurders.

Enkele van de afspraken die tijdens de Klimaattop Noord NL werden bekrachtigd: de productie van duurzame kerosine door SkyNRG en Nouryon, groen licht voor Groningen Werkt Slim! - een duurzaamheidsplatform voor ondernemers in de provincie Groningen, en het aanbieden van elektrische deelauto's via Mobi Noord.

Gasverbruik tot nul

Ook werd dus afgesproken dat Holland Malt, RWE Eemshaven en Groningen Seaports samen de haalbaarheid gaan onderzoeken om gasgebruik te besparen door warmte van de RWE centrale te leveren aan Holland Malt. Daar wordt nu nog Gronings aardgas voor gebruikt, maar door warmte van de RWE centrale te gebruiken, kan dat tot nul worden gereduceerd.

Bovendien sprak de provincie Groningen samen met Arriva, ProRail, Alstom en Engie de ambitie uit om begin volgend jaar de proef met een waterstoftrein te starten.

Drijvende kracht

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn, met kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition, de drijvende kracht achter het evenement.

Wat nu aan duurzame energie wordt opgewekt is nog niet eens voldoende om aan de stijgende vraag te voldoen Diederik Samsom

De tweede Klimaaattop werd geopend door Diederik Samsom. 'Wat nu aan duurzame energie wordt opgewekt is nog niet eens voldoende om aan de stijgende vraag te voldoen. Willen we een duurzame samenleving, dan is het de uitdaging om íedereen mee te nemen,' aldus Samsom in zijn openingstoespraak.

Goede voorbeeld

Samsom roemde het goede voorbeeld dat Groningen geeft: 'Groningen heeft de handen ineen geslagen en is samen aan de slag. De waterstof-parel zouden we moeten laten doorgroeien naar de rest van Nederland. En over de grenzen heen durven kijken. Het Noorden heeft de juiste snaar geraakt maar moet die nog harder raken én opschalen.'

