Dorpsondersteuner moet inwoners krimpdorpen verbinden

Het leefbaarheidsbeleid van de provincie Groningen richt zich de komende jaren op zorgprojecten. Een van de uitwassen daarvan is de dorpsondersteuner. Die loopt sinds negen maanden ook rond in Onderdendam.

Trots kun je ze niet ontzeggen, de inwoners van Onderdendam. Ze vinden zichzelf eigenzinnig, zijn trots op het sterke 'noaberschap' in het dorp en zien ook de uitdagingen om het dorp leefbaar te houden als een project om de tanden in te zetten.

Krimpcongres

Inge Zwerver van vereniging Groninger Dorpen straalt wanneer ze een bus vol bezoekers van het krimpcongres van de provincie Groningen mag rondleiden. Zwerver woont zelf in Onderdendam en is een van die trotse inwoners.

Zwerver is aanjager van het project Zorgzame Dorpen. Vanuit dat project is in Onderdendam nu één dorpsondersteuner aangesteld: Erika Eilander. Ze is niet de eerste, in Ulrum, Wagenborgen en Wedde lopen collega's van haar rond.

Verbindende schakel

Eilander is vooral een verbindende schakel tussen dorpsgenoten. Ouderen die een verwaarloosde tuin hebben? Eilander vraagt iemand met een beperking de tuintjes wekelijks bij te houden. Heeft de organisatie van het Scheepsjoagen een probleem met het schrijven van een veiligheidsplan? Eilander zoekt en vindt een auteur.

'Eigenlijk ben ik een soort spin in het web', omschrijft ze haar rol. 'Ik richt me nu op zorgzaken en dorpszaken, maar wil me in de toekomst ook op toerisme en recreatie richten. Ik ben nu negen maanden bezig, ik had mijn handen eerst vol aan het opzetten van mijn functie.'

Economische waarde

Als het aan universitair hoofddocent Richard Jong-A-Pin ligt, is de ideale rol van de dorpsondersteuner een rol die zich voornamelijk richt op zorgzaken. Hij is bezig met een onderzoek die de economische waarde van de dorpsondersteuner moet aantonen.

Volgens mij moet de dorpsondersteuner een professional zijn die ervaring heeft in de zorg Richard Jong-A-Pin

'Volgens mij moet de dorpsondersteuner een professional zijn die ervaring heeft in de zorg, die een manager is met managementcapaciteiten en die kennis heeft van het sociaal domein', legt Jong-A-Pin uit. Op deze manier kan de dorpsondersteuner het meest van waarde zijn, aldus de onderzoeker.

Hoopgevend

De eerste meetbare resultaten van de dorpsondersteuner zijn onderweg, en de eerste indruk is hoopgevend.

'In Wedde heeft de huisarts geconstateerd dat de dorpsondersteuner een toevoeging is. Hij wordt minder vaak geconsulteerd dan voorheen, omdat de dorpsondersteuner contact heeft met inwoners. De dorpsondersteuner verlicht daar het werk van de huisarts.' Dat kan ervoor zorgen dat zorgkosten afnemen, omdat de huisarts minder patiënten ziet, constateert de onderzoeker.

Jong-A-Pin noemt verder een voorbeeld van de verbindende rol van de dorpsondersteuner in Wedde.

Meer interactie

'Een Syrisch gezin dat in Wedde kwam wonen, wilde meer interactie en kwam in contact met mensen die eenzaam waren. Dat contact werd tot stand gebracht door middel van de dorpsondersteuner.'

Eilander hoopt in de toekomst ook meer bij te gaan dragen in Onderdendam. 'Maar ieder dorp is anders. Hier in Onderdendam is minder behoefte aan zorgprojecten, maar wel aan andere projecten. Daar gaan we aan werken.'

