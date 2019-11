Groningen maakt zich op voor onderwijsstaking; meeste scholen doen mee

Verreweg de meeste basisscholen in onze provincie staken volgende week woensdag.

Op die dag behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. Meesters en juffen grijpen dat moment aan om actie te voeren tegen het lerarentekort. Op middelbare scholen in Groningen is het beeld heel anders; daar gaan vermoedelijk geen scholen dicht.

Actiebereidheid op basisscholen groot

In de stad Groningen zijn de achttien openbare basisscholen van Openbaar Onderwijs Groep Groningen allemaal dicht, net als de elf christelijke basisscholen van VCOG. VCOG-bestuurder Erik Vredeveld: 'De stakingsbereidheid is nu veel groter dan de vorige keer.'

Verklaring is volgens Vredeveld dat de vorige staking op 15 maart van alle onderwijssectoren (primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en WO) samen was, en dat die niet door alle bonden werd gesteund.

Bloembollen en klussen

Bestuurder Geert Bijleveld van Marenland (21 scholen) herkent het beeld. Nu CNV ook meedoet 'is de actiebereidheid heel hoog'. Hij verwacht dat de meesten naar de actie in Leeuwarden gaan. Enkele scholen hebben alternatieve acties verzonnen.

Leerkrachten van twee locaties van de netwerkschool willen bijvoorbeeld wel actievoeren, maar alleen als het dorp er ook wat aan heeft. In 't Zandt gaan ze daarom klussen voor buurtbewoners en in Zeerijp bloembollen planten in het dorp. Dit doen ze samen met de kinderen, die dus geen les krijgen maar wel naar school gaan die dag.

Achterstallig werk inhalen

De tien scholen van Noordkwartier in Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan dicht. De scholen van Scholengroep Opron (in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) zijn ook gesloten. Veel leerkrachten komen die dag wel naar school, maar geven geen les. 'Ze halen werk in waar ze normaal niet aan toekomen,' vertelt bestuurder Marieke Andreae.

Scholengroep Perspectief in Stadskanaal ziet de helft van de scholen op slot gaan woensdag. Enkele scholen staken, maar met een eigen actie. CBS Oranje Nassau kiest er bijvoorbeeld voor 'te staken, zonder de ouders te raken'. Op school gaan ze aan de slag met een stakingslied en mogen kinderen 'zelf lesgeven'.

Een enkele school blijft gewoon open. Op CBS De Zaaier blijkt geen enkele leerkracht behoefte te hebben aan een staking.

Bewustzijn moet beter

De 34 Groningse en Drentse scholen van stichting Primenius staken; een deel daarvan heeft een eigen actie. Volgens bestuurder Béjanne Hobert is het doel van iedereen om 'het bewustzijn van de BV Nederland te versterken dat er meer geld naar onderwijs moet.'

Een deel gaat naar de manifestatie in Leeuwarden, een ander deel voert actie op school.

Het vak is mooi!

De scholen van SOOOG (Oost-Groningen) gaan dicht. De scholen van VCO MOG (Midden-en Oost-Groningen) voeren ook allemaal actie, maar zijn niet allemaal dicht. Op CBS de Wegwijzer in Slochteren gaan de kinderen bijvoorbeeld bewegend leren. Bestuurder Jan de Boer: 'We willen laten zien dat het vak heel mooi is. Het moet een grote wervingscampagne voor het onderwijs worden.'



Het bestuur steunt het doel, maar het middel niet Opron-bestuurder Marieke Andreae

Het merendeel van de schoolbesturen betaalt de stakende leerkrachten door op 6 november. Voor Scholengroep Perspectief geldt dit niet en ook Opron keert geen salaris uit over die dag. Opron-bestuurder Marieke Andreae: 'Het bestuur steunt het doel, maar het middel niet.'

Middelbare scholen

Aan de staking doet landelijk ook het voortgezet onderwijs mee, maar in Groningen blijkt de actiebereidheid laag. Volgens AOB-bestuurder Hayo Bohlken komt dat doordat het lerarentekort hier nauwelijks speelt. Middelbare scholen in het Noorden hebben andere problemen, zoals krimp.

Voor zover hij weet is geen enkele middelbare school woensdag helemaal dicht. Wel zijn er leraren die staken, zodat er mogelijk gaten in de roosters vallen. Het kan zijn dat enkele middelbare scholen begin volgende week alsnog besluiten dicht te gaan, als blijkt dat een groot aantal leraren daar het werk neerlegt.

Leeuwarden

De landelijke onderwijsstaking heeft dit keer geen centrale manifestatie, maar regionale bijeenkomsten. De meest noordelijke is in Leeuwarden. Vakbondsleden kunnen gratis met de bus naar de Friese hoofdstad; er zijn opstapplaatsen in Delfzijl, Groningen, Hoogkerk, Winschoten, Hoogezand, Stadskanaal, Assen en Haren.

De onderwijssector wil in elk geval een noodpakket van 420 miljoen euro voor minder werkdruk, voldoende leerkrachten en een hoger salaris.

