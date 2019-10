'Mensen met de status Nationaliteit Onbekend blijven hangen in het niets'

De gemeente Groningen gaat zich actief inzetten om mensen met de status 'Nationaliteit Onbekend' te helpen. 'Deze inwoners blijven hangen in het niets', aldus fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie.

In de gemeente Groningen zijn naar schatting duizend mensen met de status Nationaliteit Onbekend. 'Het is eigenlijk een tijdelijke status', legt Brandsema uit. 'Tot het moment dat je kunt aantonen dat je een bepaalde nationaliteit hebt, bijvoorbeeld Irakees of Armeens.'

Bewijslast

'Maar de bewijslast ligt bij de persoon zelf', vervolgt Brandsema. 'Om de status Staatloos te krijgen moeten deze mensen zelf bewijzen dat geen enkel land ter wereld ze erkent. In de praktijk blijkt dat erg lastig, en daardoor komen ze niet verder.'

Met vaak verstrekkende gevolgen. 'Onlangs sprak ik een student die als vluchtelingenbaby naar Nederland is gekomen. Ze verblijft legaal in ons land, maar heeft de status Nationaliteit Onbekend. Hierdoor kan ze na het afronden van haar rechtenstudie geen notaris of officier van justitie worden.'

Niet stemmen

Ook mogen mensen met de status Nationaliteit Onbekend niet stemmen en kunnen ze geen hypotheek afsluiten. En reizen is lastig want ze hebben geen paspoort. Bovendien wordt de status vaak overgedragen op hun kinderen.

Omdat landelijke wetgeving op zich laat wachten zijn er steeds meer gemeenten die zelf de handschoen oppakken, zoals Utrecht en Amsterdam. En nu dus ook Groningen; een motie van de ChristenUnie werd woensdagavond unaniem aangenomen.

Het kan gewoon helpen als een gemeente een keer een belletje doet naar een ambassade in plaats van de inwoners zelf Gerben Brandsema

'We vragen de gemeente expliciet om de inwoners in Groningen te helpen met de bewijslast. Het kan gewoon helpen als een gemeente een keer een belletje doet naar een ambassade in plaats van de inwoners zelf', aldus Brandsema.

Groep experts

Daarnaast sluit de gemeente zich aan bij een onafhankelijke groep experts om samen naar het beleid te kijken, en daar waar nodig te verbeteren. 'Deze mensen hebben recht op een toekomst, en zeker geen recht om de rest van hun leven te blijven hangen in het niets.'

Lees ook:

- Meerderheid Groninger gemeenteraad uit zorgen over inwoners zonder nationaliteit