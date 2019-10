Brede steun voor gemeentebestuur Midden-Groningen in strijd tegen zoutwinning

De fracties laten unaniem weten dat de werkgelegenheid van Nedmag weliswaar belangrijk is, maar niet opweegt tegen de maatschappelijke onrust rond zoutwinning.

'Zoutwinning moet stoppen'

'Waar liggen de grenzen tussen de economisch belangen en het welzijn van onze inwoners?', vraagt PvdA-voorman Rudy Sinnema zich af.

'De zoutwinning levert behoorlijk wat arbeidsplaatsen op, maar alles overwegend zijn wij van mening dat de zoutwinning moet stoppen. We moeten op zoek naar juridische argumenten tegen zoutwinning, draagvlak is geen juridisch argument. Maar we moeten misschien een keer tot het juridische gaatje gaan, tot aan het Europese hof voor de Rechten van de Mens.'

140 schademeldingen

Ook Niels Joostens (ChristenUnie) heeft zorgen. 'Inwoners met zorgen zijn onvoldoende gekend. Er zijn 140 schademeldingen, maar er is nul keer schade erkend. Waar hebben we dat eerder gehoord? Mijnbouw heeft één geloofwaardigheidsprobleem in het gebied.'

GemeenteBelangen-raadslid Markus Ploeger vindt dat Nedmag een deel van het probleem zelf kan oplossen door een coulanceregeling op te tuigen en met een onafhankelijk expert en omwonenden om tafel te gaan.

'Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn', stelt hij. Nedmag-directeur Bert Jan Bruning zegt daartoe bereid te zijn, maar stelt dat het wél lastig is om dat te organiseren.

Brede steun

Wethouder Anja Woortman is blij met de opinie van de raad. 'Ik proef een brede steun voor ons advies zoals we deze hebben opgesteld', meldt ze opgetogen.

Toch is Woortman niet gerust. Ze weet ook dat andere overheden zoals de provincie en de gemeente Veendam mogelijk andere standpunten innemen.

Eigenstandig tot advies

'Iedere partij komt eigenstandig tot een advies. We zitten met de andere overheden wel in overleg. Maar het is bekend dat bijvoorbeeld de gemeente Veendam er anders in staat.'

