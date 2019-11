Dit Was De Week: 'Een inktzwarte dag'

De dubbele moord op het echtpaar Gina en Marinus in bioscoop Pathé in Stad zorgde deze week voor een schok. Een dag later wordt Ergün S. aangehouden als verdachte van de twee schoonmakers. Het bepaalde het nieuws van afgelopen week.In Dit Was De Week vatten we elke zaterdag het belangrijkste nieuws voor je samen.

Drama in Pathé

In bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad speelt zich een drama af. Het echtpaar Gina en Marinus uit Slochteren wordt om het leven gebracht. De politie krijgt zaterdagochtend een melding, waarna in de bioscoop de lichamen van de schoonmakers aangetroffen worden.

's Avonds maakt de politie bekend dat gezocht wordt naar de 33-jarige Ergün S. Op zondagochtend wordt hij aangehouden bij een benzinepomp aan het Hoendiep. S. wordt in zijn been geschoten, omdat hij een mes in zijn handen heeft.

Het drama maakt veel los. Bij de bioscoop worden bloemen neergelegd, bij het schoonmaakbedrijf waar het echtpaar werkte komen de gebeurtenissen hard aan. 'Het is een inktzwarte dag.'

Op het werk, op straat, in de kroeg, maar vooral op social media wordt er volop over gesproken. Hoe komt het toch dat juist deze moorden zoveel losmaken? 'Hoe dichter het bij ons komt, hoe meer het speelt', vertelt een deskundige van de RUG.



Mensen leggen bloemen bij Pathé:



Over de opgepakte verdachte komen in de loop van de week steeds meer verhalen los. Zo zou hij op het punt staan om verplicht behandeld te worden door het ggz en zijn ex-vriendin omschrijft hem tegenover het Algemeen Dagblad als 'een gek die altijd al gevaarlijk is geweest'. Ook is hij recent veroordeeld voor rijden onder invloed.

Vuurwerk ontsiert FC-duel

Het bekerduel tussen Harkemase Boys en FC Groningen wordt ontsierd door zwaar vuurwerk, waardoor de wedstrijd tijdelijk stilligt. Ook wordt er gevochten. 'Je moet je kapot schamen', zegt trainer Danny Buijs over de raddraaiers. Groningen won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1, maar daar heeft na afloop bijna niemand het over.

Volgens clubdirecteur Wouter Gudde is FC Groningen overigens niet verantwoordelijk. 'Of er FC Groningen-supporters tussen de raddraaiers zaten, moet duidelijk worden. Dat wachten wij af. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de thuisclub', meent Gudde.

Verslaggever Stefan Bleeker over het vuurwerkincident:



Flink schrikken

Willem van de Vis uit Stad weet even niet hoe hij het heeft. Zijn zoon stuurt hem foto's door waarop zijn monumentale woning uit 1774 aan de Hereweg flink wat schade heeft. 'Ik zag ineens dat er een onvoorstelbaar grote scheur in mijn huis zat van rond de vier meter, vanaf de grond tot aan de gevel.' De woning is een Rijksmonument met een rijke geschiedenis.

Een vrachtwagen van de Milieudienst blijkt de boosdoener. 'We zijn hiervoor verzekerd', meldt de gemeente, die laat weten dat alle schade op hen verhaald kan worden. De geschrokken Van der Vis krijgt intussen een bosje bloemen.

Hongerige inbreker

De voetbalclub in Bareveld is de dupe van inbraak. De inbreker lijkt het echter niet voorzien te hebben op waardevolle spullen, maar heeft kennelijk een lege maag. 'Ze probeerden kipnuggets klaar te maken onder het tosti-ijzer', vertelt Christiaan van Weerden van de club. Ook een voorraad bier en gehaktballen moet eraan geloven. Uiteindelijk wordt een 33-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt de inbreker te zijn.

Slotplaat

Zo komen de waterstoftreinen die volgend jaar tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden eruit te zien. (Foto: Provincie Groningen)