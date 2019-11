Gronings team bindt Jorien ter Mors tot en met de Spelen

In 2018 maakte ze de overstap naar de formatie van de schaatsbroers Erwin en Martin ten Hove uit Groningen. Door een knieblessure kwam ze het afgelopen seizoen niet in actie. Ze is nu op de weg terug en maakt vrijdag haar opwachting bij het wereldbekerkwalificatietoernooi.

'Voor een schaatsteam in opbouw is dit echt een geweldige stap. We zijn er trots op dat we zo'n wereldtopper voor meerdere jaren aan ons hebben kunnen verbinden, want we hebben er alle vertrouwen in dat ze weer terug zal keren aan de wereldtop', laten de schaatsbroers weten.

