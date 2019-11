Wat zijn de kansen van de Groningse schaatsers?

Trainingswedstrijden in Inzell, de eerste Holland Cup in Deventer en vorige week een testwedstrijd in Thialf. Als voorbereiding op wat er een week later staat te gebeuren. Zomaar een aantal evenementen waarbij schaatsers tot op bepaalde hoogte nog een lolletje met elkaar trappen, met elkaar optrekken op het binnenterrein en in hotels en waar tijden er nog niet echt toe doen. Behalve als je je nog moet plaatsen voor het eerste 'meetmoment' van het schaatsseizoen.

Spanning

Vanaf nu is dat anders. De koppies staan strak, de blik in de ogen verandert en het uitdagen van jezelf en de tegenstander begint. Er is een andere focus en motivatie, want elk foutje kan fataal zijn. Kortom de spanning is te voelen als de lichten aangaan in Thialf. Ook voor een aantal schaatsers uit Groningen.

Dai Dai Ntab

Dai Dai Ntab is gebrand op een goede race op de 500 meter. Als de start goed is, is hij nationaal gezien de te kloppen man op de kortste sprintafstand. Ntab heeft nog weleens de bibbers bij de start. Het kostte hem twee jaar geleden plaatsing voor de Olympische Spelen. En ook in de afgelopen twee jaar hield je je hart vast als de Groninger aan de start verscheen van zijn favoriete afstand. Volgens hemzelf 'twee keer links af en hard op de finish af.'

Ntab werd vorig jaar zesde bij het worldcupkwalificatietoernooi terwijl de eerste vijf schaatsers op het vliegtuig naar Japan mochten stappen. Hij werd ook zesde op de 1000 meter. Ook net onvoldoende voor deelname.

Lennart Velema

Een andere Groningse sprinter is Lennart Velema. Hij hoort bij de subtop, maar kan uit z'n slof schieten. Vooral op de 1000 meter. En hij kan een goed klassement rijden, getuige zijn derde plaats bij de NK sprint van vorig seizoen.

Velema is een krachtpatser die nog niet goed weet hoe daar mee om te gaan op het ijs. Dit seizoen kan wel eens de definitieve doorbraak betekenen voor hem. Velema heeft als doel een 34'er te rijden op de 500 meter en zich te plaatsen voor de wereldbekers op de 1000 meter. Het laatste moet mogelijk zijn. Een goede loting, tegen bijvoorbeeld Olympisch kampioen Kjeld Nuis, zou hem een eind op weg helpen.

Marcel Bosker

De Groningse allrounders zijn Marcel Bosker en Chris Huizinga. De eerste heeft al bewezen klaar te zijn om de gevestigde namen, zoals Patrick Roest, te bedreigen. Bosker kende een tegenvallend seizoen. Door ziekte plaatste hij zich niet voor het EK en WK. Een pleister op de wonde was de tweede plaats in het combinatieklassement van de wereldbeker op de 5 en 10 kilometer. De voorbereiding op het seizoen verliep niet zonder horten en stoten. Bosker had 'gezeik met het materiaal'. Inmiddels is doen de schaatsen weer wat hij wil en komt de vorm eraan. De vijf kilometer blijft voor hem de belangrijkste afstand.

Chris Huizinga

Huizinga is iets jonger dan Bosker, maar valt in dezelfde lichting. Hoogtepunt voor hem was deelname aan de massastart bij de WK afstanden. Op het NK allround werd hij derde. Het was zijn eerste medaille bij een seniorentoernooi. Bovendien verbeterde hij op alle vier de afstanden zijn persoonlijk record. De progressie kan zich zomaar eens doorzetten in de komende maanden. Hij heeft traint immers dagelijks met Sven Kramer en Roest. Als je daar niet beter van wordt...

Voorspelling Henk Elderman: welke Groningse mannen plaatsen zich? Bosker (1500 en 5000 meter)

Ntab (500 meter)

Velema (1000 meter)

Voor de Groningse vrouwen zal het lastig worden om een plek voor de worldcups te bemachtigen. Dat betekent niet dat er geen potentie is.

Bo van der Werff

De meest ervaren van de drie is Bo van der Werff. De sprintster kon vorig seizoen niet laten zien waartoe ze in staat is. Het was een comebackjaar waarin ze het juiste gevoel weer wilde krijgen. Ze vroeg zich hardop af of het nog wel zin had om door te gaan.

Gelukkig heeft ze nog steeds plezier in het schaatsen. Ze begint het seizoen echter wel met een fikse tegenvaller. Ze komt alleen in actie op de 500 meter en niet op de 1000 meter, haar favoriete afstand. Ze reed wel de limiet, maar kreeg geen aanwijsplek.

Ze bewees eerder dat ze al de 500 meter aankan. Drie jaar geleden plaatste ze zich voor het wereldbekercircuit op die afstand en reed ook een aantal 1000 meters door afmeldingen van andere schaatssters.

Esmé Stollenga

Esmé Stollenga was een jaar geleden de grote verrassing op het kwalificatietoernooi. Door een vijfde plek op de 500 meter vloog ze een week later naar Japan. Ze kwam zoals ze zelf zegt in een 'rollercoaster' terecht. Ze moest van alles regelen met haar werk en studie om haar ticket te verzilveren.

Stollenga ging het avontuur zonder enige druk aan. Later in het seizoen voelde ze dat wel. Daardoor vielen haar resultaten ook ietwat tegen. Of ze weer kan stunten is de vraag. Het deelnemersveld is groot en sterk. Er zijn zeker tien schaatssters die een 'hoge 38'er' kunnen rijden. De categorie waarin Stollenga ook zit.

De 1000 meter ligt haar beter. Daar heeft ze de afgelopen zomer in geïnvesteerd. Haar rugproblemen zijn verleden tijd. Onlangs kreeg ze van de artsen groen licht om weer volle bak te gaan.

Aveline Hijlkema

Aveline Hijlkema proefde vorig jaar één keer hoe het is om voor Nederland in actie te komen bij de wereldbeker. Ze werd als reserve opgeroepen voor een 3000 meter. Het was een prachtige ervaring die naar meer smaakt. Van orgine is Hijlkema een sprintster. Maar door het rijden van marathons heeft ze meer inhoud gekregen.

Als ze erin slaagt om zich in de subtop te rijden, maakt ze kans op een plek bij de top-vijf op de 3000 meter. Als dat niet lukt, geen man overboord. Hijlkema kan een goed klassement rijden. Bij het NK moet ze in staat zijn om de top-acht te halen.