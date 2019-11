Wat vind jij van nieuwe uiterlijk 'Er gaat niets boven Groningen'?

Naast het lettertype, dat speciaal is gemaakt door de Groningse typograaf Jelmar Geertsma, is er ook een eigen kleurenpalet op basis van de Groninger historie. Ook is er een rechtenvrije beeldbank met foto's en video's die je kunt gebruiken om onze stad en provincie te promoten.

Tweehonderd Groningers

Het afgelopen jaar heeft Marketing Groningen met meer dan tweehonderd Groningers gewerkt aan de nieuwe huisstijl. Het doel is om te bouwen aan een sterkte, positieve reputatie van Groningen en om bedrijven, investeerders, congressen, bezoekers en talent aan te trekken.

Jouw mening

We zijn benieuwd hoe jij over de nieuwe huisstijl van Groningen denkt.

Waar en wanneer?

Je kunt het nieuwe merk van Groningen vanaf nu overal tegenkomen. Het is bijvoorbeeld te zien in de vernieuwde VVV die eind november wordt geopend in het Forum en in de nieuwe campagne die in januari van start gaat. Daarin wordt uitgelegd dat de dertig jaar oude slogan 'Er gaat niets boven Groningen' nog steeds actueel is.

Lees ook:

- Deze Dag: Er gaat niets boven Groningen