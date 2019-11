Bouw ultramoderne kantine voetbalclub Aduard van start

Het nieuwe onderkomen wordt duurzaam door ondermeer het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen.

Duurzaam

Verwarming en koeling gebeurt met warmtepompen, waardoor een gasaansluiting niet nodig is. In het ontwerp is rekening gehouden met eventuele plaatsing van zonnepanelen. Leden, vrijwilligers en sponsoren van Aduard 2000 helpen tijdens de bouw.

Lange weg

Voordat de vervanging van de veroudere accomodatie kon beginnen is een lange weg afgelegd. Aanvankelijk werd gedacht aan de renovatie van het karakteristieke gebouw.

De raad van de toenmalige gemeente Zuidhorn had daarvoor geld gereserveerd. Toen bleek dat nieuwbouw beter was, moest er een aanvullend budget worden gevonden.

Sloop

De huidige accomodatie is inmiddels deels gesloopt. De kantine is tijdelijk gehuisvest in een noodgebouw, waardoor alle sportactiviteiten gewoon door kunnen gaan. Als alles volgens de planning verloopt dan kan het club- en kleedgebouw in voorjaar van 2020 in gebruik worden genomen.

