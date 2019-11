Stedum wordt doorkomstplaats toerversie Noorderrondritten

Het dorp is opgenomen in de toertocht over 85 kilometer die start in Appingedam. De schaatsers gaan heen en terug over de Stedumermaar.

'Dat Stedum er een beetje tussenuit viel heeft mij altijd een beetje gestoken', zegt voorzitter Anjo Hofman van de ijsclub in het dorp.



'Belangrijk voor hele dorp'

Stel dat de tocht verreden kan worden, dan zal Stedum volgens Hofman opleven. 'Het is belangrijk voor het hele dorp.'

Waar de stemelpost moet komen, is volgens Hofman nog niet zeker. 'Er moet in elk geval een kluunplek zijn en een plaats voor koek en zopie. Als het er komt, dan zullen we het goed voor elkaar hebben. Daar ben ik zeker van.'